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Некачественную бытовую химию Persil и Ariel отправляют на экспорт в Россию

10:30 06.12.2019 Фото: pixabay.com
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ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах. В страны Европы они поставляют более качественный товар.

Некачественную бытовую химию Persil и Ariel отправляют на экспорт в Россию
ФАС уличила производителей Persil и Ariel в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила в действиях поставщиков капсул для стиральных машин Persil и Ariel признаки недобросовестной конкуренции — реализуемая в России продукция отличается от той, что продается в странах Западной Европы.

Согласно данным экспертиз лабораторий Роспотребнадзора, приведенным в предупреждении на сайте ФАС, диапазон температуры стирки, пенообразующая и моющая способность импортированных в Россию капсул Persil отличаются от характеристик аналогичных моющих средств, произведенных в Австрии. Также различная пенообразующая способность зафиксирована в капсулах Ariel.

«Наличие выявленных отличий формирует необоснованные ожидания от товара и влечет введение потребителя в заблуждение, поскольку потребитель не получает товар ожидаемого качества», — говорится в сообщении регулятора.

На упаковках реализуемых в РФ моющих средств можно прочесть, что импортерами, принимающими претензии на территории РФ, являются соответственно ООО «Хенкель Рус» и ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания».

В связи с этим компаниям вынесли предупреждение, чтобы они начали реализовывать в России продукцию, не уступающую по качеству той, которая продается в европейских странах. Также предлагается наносить соответствующую маркировку на моющие средства Persil и Ariel, если продукция, реализуемая в РФ, отличается от той, которая продается в Европе.

Предупреждения необходимо будет исполнить в течение 30 дней с момента получения. Об их выполнении следует сообщить в ФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

Источник: Интерфакс

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