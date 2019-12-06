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Обманул 15 дольщиков на 25 млн рублей застройщик «Сибстрой» в Новосибирске

09:45 06.12.2019 Фото: pixabay.com
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Компания собиралась строить дом на ОбьГЭСе. Дело директора фирмы, нарушившего закон о долевом строительстве направлено в суд.

Обманул 15 дольщиков на 25 млн рублей застройщик Сибстрой в Новосибирске
За незаконное заключение договоров пойдет под суд застройщик

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение в отношении директора строительной компании ООО “Сибстрой” о незаконном привлечении денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома на ул. Приморской.

По версии следствия, с июня 2016 года по июль 2019 года, вопреки законодательству об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, руководитель данной строительной организации незаконно заключал с гражданами договоры целевого займа денежных средств, вместо предусмотренных законом договоров участия в долевом строительстве. Таким образом ему удалось привлечь денежные средства 15 граждан для строительства жилого дома по ул. Приморской, расположенной в микрорайоне ОбьГЭС, на общую сумму свыше 25 млн. рублей.

В результате, на предприимчивого директора было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации в особо крупном размере). Теперь, после его утверждения прокуратурой, дело рассмотрит по существу Советский районный суд.

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