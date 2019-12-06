Защита от рака в продуктах: морковь, орехи, кофе, яблоки

На самом деле никакие продукты не защищают людей от рака полностью. Термин «борющиеся с раком продукты» относится к тем из них, которые могут снижать риск развития рака, если человек добавит их в свой рацион.

Яблоки содержат полифенолы, обладающие многообещающими противораковыми свойствами

О продуктах, которые содержат природные соединения, обладающие сильными противораковыми свойствами, и полезны в формате ежедневного употребления, читаем в статье.

На самом деле никакие продукты не защищают людей от рака полностью. Термин «борющиеся с раком продукты» относится к тем из них, которые могут снижать риск развития рака, если человек добавит их в свой рацион.

Итак, какие продукты полезно употреблять для борьбы с раком ежедневно?

Яблоки. Фраза «яблоко в день может заменить доктора» на самом деле звучит довольно верно. Яблоки содержат полифенолы, обладающие многообещающими противораковыми свойствами.

Полифенолы — это растительные соединения, которые могут предотвращать воспаление, сердечно-сосудистые заболевания и инфекции. Ряд исследований показывает, что полифенолы обладают противораковыми и противоопухолевыми свойствами. Так, согласно данным, опубликованным в 2018 году в журнале «Анализ продуктов питания и медикаментов», яблочный полифенол флоретин обладает свойством «значительно ингибировать рост клеток рака молочной железы, но не влиять на нормальные клетки».



Крестоцветные овощи. Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста и белокочанная капуста , содержат сульфорафан, растительное соединение с противораковыми свойствами. Согласно имеющимся данным, сульфорафан способен сокращать рост раковых клеток и запускать процесс гибель клеток (апоптоз) в раковых опухолях толстой кишки.

Помимо того, в сочетании с генистеином (соединение в соевых бобах) сульфорафан начинает тормозить развитие и размер опухоли в случае рака молочной железы.

Морковь. Она содержит большое количество бета-каротина который отвечает за ярко выраженный оранжевый цвет. Установлено, что бета-каротин играет жизненно важную роль в поддержке иммунной системы и может предотвращать определенные виды рака (в их списке, в частности, значатся рак молочной железы, рак простаты, рак желудка).

Рыбий жир. Люди, которые регулярно употребляют в пищу жирную рыбу или рыбий жир, на 53% реже страдают от колоректального рака, в этом ученые видят благотворное влияние омега-3 жирных кислот, ингибирующих в организме процессы воспаления. Помимо того, употребление рыбьего жира в пожилом возрасте связано со значительно более низким риском развития рака простаты.

Орехи. По данным Американского института исследования рака, все орехи проявляют противораковые свойства, грецкие орехи оказывают наиболее существенный антиканцерогенный эффект. Грецкие орехи содержат вещество под названием педункулагин, которое организм превращает в уролитины. Уролитины — это соединения, которые могут связываться с рецепторами эстрогена и предотвращать развитие рака молочной железы.

Бобовые. Фасоль, горох и чечевица содержат много клетчатки, благодаря которой снижают вероятность заболеть раком кишечника. Также имеются данные о том, что женщины, чей ежедневный рацион отличается достаточно высоким содержанием клетчатки, на 20 процентов реже заболевают раком молочной железы.

Кофе. Исследователями из Kaiser Permanente в США было сделано заключение о том, что употребление кофе снижает опасность цирроза печени на 25%, тогда как другие группы ученых приходили к выводу, что данный эффект достигает целых 70%. Статистический анализ также показал, что употребление кофе уменьшает опасность рака печени на 40%, и чем больше этого напитка пьет человек, тем выше защита для органа.

Кетчуп. По данным, опубликованным Американским национальным онкологическим институтом в Вашингтоне, кетчуп, томатный сок, томатная паста и прочие продукты из вареных помидоров являются эффективным профилактическим средством, существенно снижающим вероятность развития рака предстательной железы. Ученые считают, что главная заслуга в этом деле принадлежит содержащемуся в помидорах мощному антиоксиданту – ликопину. Он снижает количество кислородных радикалов, которые повреждают генетический материал в клетках организма и этим способствуют развитию онкологических заболеваний.

Источник: МедикФорум