Чистоту в 11-ти рощах за 2, 5 млн рублей наведут в Бердске

Рощи передали в ведение управления природными ресурсами. В 2020 году их озеленят, там проведут благоустройство.

Последние несколько лет рощи убирали сотрудники УЖКХ и волонтеры

Составляет 4 млн 221 тыс. рублей бюджет управления природными ресурсами в Бердске на 2020 год. Из них 3, 21 млн рублей — это муниципальное задание, и на исполнение мероприятий муниципальной программы охраны окружающей среды получается немного, 1, 2 млн рублей, рассказала на депутатском комитете по промышленности и предпринимательству начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.

— Когда мы подавали заявку, у нас было еще восьмое мероприятие, санитарная безопасность лесов, на которое также было запланировано 1, 2 млн рублей. В декабре 2018 нам передали 11 рощ на площади 12, 6 га и мы просили на благоустройство и озеленение 2, 5 млн рублей. На сегодняшний день у нас дефицит бюджета по санитарной безопасности в лесах — у нас там очень много наказов. Но по сути своей, на рощи и городские леса не выделили ни копейки, — отметила Шерстобитова.

Светлана Васильева отметила, что им пообещали на февральской сессии 2020 года добавить средства на благоустройство рощ. Как только организация изменит устав. Изменения уже внесены. Устав находится на согласовании.

В 2019 году на благоустройство рощ не было выделено ни копейки из бюджета.

Некоторые депутаты задались вопросом: а кто их убирал? Проводились общественные экологические акции, УЖКХ и волонтеры, ответила Светлана Васильевна.

Депутаты поинтересовались, какие деньги на благоустройство рощ выделят на февральской сессии в 2020 году. Цифра — 2, 5 млн рублей на 11 рощ.

— На санитарную безопасность в лесах, как мы планировали в прошлом году, 1, 2 млн рублей. Если сумма будет меньше, значит и уберем меньше, — подчеркнула начальник управления природными ресурсами.

Получается, что нужно 3,7 млн рублей, чтобы выполнить наказы на 2020 год, отметил председатель комитета по промышленности Владимир Голубев. Светлана Шерстобитова сообщила, что на данную сумму есть официальный ответ от начальника УЖКХ Максима Совбанова.

Совбанов подтвердил, что на содержание рощ деньги запланированы в их бюджете.