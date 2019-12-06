С лишаем и бородавками: Ходить в бассейн без справки разрешили россиянам

Но люди хотят плавать в чистом бассейне и быть уверенными, что не подхватят инфекцию. Хотя сейчас 70% справок о состоянии здоровья — липа, утверждают эксперты.

Россиянам разрешили ходить в бассейн без справки

Россиянам старше 12 лет разрешили посещать бассейн без медицинской справки. С одной стороны, документ был не особо полезен — справку получали вне зависимости от наличия заболевания или инфекции. Но в некоторых ситуациях она все же необходима.

Суд между Роспотребнадзором и администрацией одного из плавательных бассейнов длился довольно долго, но в итоге власти встали на сторону ведомства, отменив медицинские справки для людей старше 12 лет. Представители Роспотребнадзора нашли в санитарных нормах прямое указание, что документ необходим только в случае обострения ряда кожных заболеваний и других инфекций в городе или районе. При нормальной ситуации требование предоставить справку — нарушение прав граждан.

Администрация бассейна ссылалась на другие нормы СанПиН — по профилактике энтеробиоза и паразитарных болезней. Но их аргументы отклонили, так как задача профилактики «не влечет требований о предоставлении гражданами справок».

Для посетителей бассейнов тема со справками спорная. С одной стороны, купаться хочется без лишних телодвижений — идти к врачу может быть просто лень, поэтому люди покупают необходимые бумаги. С другой стороны, для таких граждан придумали медиков, которые находятся прямо в здании, где располагается тот или иной бассейн. Вот только специалисты могут халатно отнестись к своим обязанностям и даже не попросить пациента раздеться для осмотра хотя бы кожного покрова.

В то же время люди хотят плавать в чистом бассейне и быть уверенными, что не подхватят инфекцию.

Чем можно заболеть?

Педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова по просьбе «360» прокомментировала отмену справок для россиян старше 12 лет. Она сразу напомнила про инфекции, которые можно подхватить из-за этого: микоз стоп, онихомикоз ногтей, подошвенные вирусные бородавки.

-Справка от дерматолога в любом случае нужна. Иначе я или любой человек не защищены. Хлорка не убьет ни подошвенные вирусные бородавки, ни онихомикоз. Если было бы все так просто, они бы и лечились просто — хлоркой, — Лина Мурадова.

Однако указанные выше заболевания лечатся долго и имеют склонность к рецидивированию. В то же время Мурадова отметила, что какая-то классическая справка, может, и не нужна, но осмотр дерматолога обязателен.

70% справок — липа

Врач-педиатр Евгений Тимаков в беседе с «360» назвал историю с отменой справок двоякой. Он подтвердил, что в большинство бассейнов приходят люди, которые могут носить на себе различные кожные заболевания: контагиозный моллюск, бородавки с вирусом папилломы человека, грибковые заболевания, включая лишайные.

-Во-первых, современные системы очистки чистят хорошо воду, убирают инфекции, обеззараживают, но в большинство бассейнов приходят люди, которые могут носить на себе различные кожные заболевания, — Евгений Тимаков.

Отсутствие осмотра терапевтом перед посещением бассейна может привести к тому, что одни люди будут заражать других. Казалось бы, вышеуказанные аргументы Тимакова говорят об однозначной необходимости вернуть справки.

Двоякость ситуации в том, что подавляющее большинство справок, а, по оценкам Тимакова, это примерно 70%, выдается без осмотра — и документ получается фиктивным.

Политика бассейнов

Заместитель генерального директора московского оздоровительного комплекса «Чайка» Виктория Баженова в беседе с «360» рассказала о тонкостях нововведений. Например, если в бассейне есть дети и их резервуар совмещен с основным, то справки обязательны. По крайней мере в ее комплексе это работает именно так.

Тем более если бассейн заботится о своей репутации, он имеет современные системы очистки воды и следит за качеством воды, чтобы удовлетворять потребности клиентов.

Замдиректора по коммуникациям спорткомплекса «Лужники» Юлия Журкина сказала, что у комплекса современная система водоочистки — многоступенчатая с озонированием воды, облучением ее ультрафиолетом. И это не считая стандартных способов.

В правилах дворца водных видов спорта «Лужников», который открылся недавно, справки необходимы только детям дошкольного и школьного возрастов. Взрослые же посещают бассейн без справок. Клиентам аквапарка документ тоже не требуется.

Источник: 360tv.ru