Сын пожертвовал свою печень больной матери

Сын спас больную мать в Красноярске

В красноярской краевой больнице провели первую родственную трансплантацию печени. Донором для 53-летней женщины, погибающей от неизлечимого недуга, стал её 29-летний сын Сергей. Только спустя 2,5 месяца врачи смогли рассказать об уникальной операции. Подробнее о ней — в материале «АиФ-Красноярск».

«Никто не давил — я сам»

В протоколе операции сухая фраза: «В брюшную полость реципиента помещён консервированный трансплантат правой половины печени массой 760 граммов». В этот момент в соседней операционной уже ушивают донора — молодого парня, чья печень теперь составляет процентов 40 от прежней. Молодого человека увозят в реанимацию, а с его мамой ещё долго работают врачи. И, казалось бы, можно не особо волноваться за исход операции — ведь печень пересажена родная.

«Для родственной трансплантации клинике необходим серьёзный опыт пересадки печени, почек, сердца. Вы только представьте, что чувствует хирург, когда оперирует абсолютно здорового молодого человека! На врача давит статистика: летальность родственных доноров в мире составляет 0,5%. То есть каждый 200-й погибает», — говорит заведующий второй хирургией краевой больницы Дмитрий Евдокимов.

Часть печени от сына к маме перенесли 28 сентября. Сергей Черняк оправился относительно быстро. За жизнь Ирины Владимировны боролись долго и очень волновались, приживётся ли печень. Только спустя 2,5 месяца врачи смогли рассказать об этих пациентах.

В семье Черняк трое сыновей. Сергей старший. В 2015 году его маме Ирине Владимировне поставили диагноз «билиарный цирроз». Её состояние ухудшалось. Узнав о том, что без пересадки печени мама не проживёт больше полугода, Сергей сказал, что донором станет он. Группа крови у матери и сына была одна — первая.

«Я действительно принял решение сразу и уже не отступал от него, — рассказывает Сергей. — Врачи краевой больницы объяснили возможные осложнения, риск смерти и инвалидности. И то, что печень моя может маме не помочь. А ещё они спрашивали: может быть, на меня кто-то давит? Никто не давил. Я сам».

Смогу видеть мамины глаза

А ещё у Сергея был человек, который понял и принял его решение, — его девушка Софья. Когда он был под наркозом и не слышал её, она целый день писала ему письмо, в котором было много любви и нежности.

«Я понимала, что без донорской печени мама Серёжи неизбежно погибнет, у меня уже умер от цирроза близкий человек, — рассказывает Софья. — И, безусловно, поступила бы, как Сергей. Я армянка, у нас очень сильна семейственность, патриархальные традиции. Поэтому меня очень радует, что мой любимый человек так любит свою маму».

Перед операцией Сергея полностью обследовали. Он был практически здоров, выявили лишь хронический ринит, поэтому на операцию пригласили заведующего центром трансплантологии Ивана Поршенникова из Новосибирска. Он и сшивал пересечённые сосуды и печёночные протоки. Ирина Владимировна была в крайне тяжёлом состоянии и, скорее всего, не осознавала до конца, что её ребёнок подвергает себя серьёзному риску. Операции шли параллельно. В одной операционной хирурги проводили правую гепатэктомию. Во второй удаляли печень, поражённую циррозом, и проводили трансплантацию родственной. Всё было рассчитано по времени: правую долю печени необходимо было молниеносно перенести от донора к реципиенту.

После перенесённой операции Сергей похудел на 12 кг, по его признанию, первые дни было тяжело даже дышать, но молодой организм справился. Ест пока очень осторожно – никаких излишеств. Об алкоголе и речи нет. Но врачи говорят, что все это временно – скоро Сергей заживёт обычной жизнью.

С мамой было сложнее: после операции врачи подозревали отторжение донорской печени, однако и тут обошлось. Ирину Черняк уже выписали домой. Ей предстоят периодические осмотры у врачей, которые пока дают осторожные прогнозы по её дальнейшему состоянию. После операции важно поставить измученную болезнью женщину на ноги.

«Главное — мама жива», — говорит Сергей Черняк. — Даже если она, не дай бог, не поднимется, я смогу видеть её глаза».

Источник: АиФ