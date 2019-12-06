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Найдена красная сумка с вещами в маршрутке 332

01:42 06.12.2019
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Звоните 89069086523

В рубрику «Сообщи свои новости» написал ООО \»Экпресс-сервис\»:
Найдена красная сумка с вещами в маршрутке 332. Звоните 89069086523

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