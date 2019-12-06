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Софии Гизатуллиной с деформированным черепом отказались делать операцию в Израиле

03:11 06.12.2019 Фото: Регина Биргулиева / Из личного архива
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В ходе обследования выяснилось, что у Софии много других заболеваний, в частности, диагностирована гидроцефалия. Ранее девочку отказались брать в детсад.

Софии Гизатуллиной с деформированным черепом отказались делать операцию в Израиле
Девочке с деформированным черепом из Башкирии не сделают операцию на голову

В ходе обследования в Израиле выяснилось, что двухлетней жительнице Башкирии Софии Гизатуллиной с деформированным черепом, не смогут сделать операцию на голову. Об этом «АиФ-Уфа» сообщила волонтер Регина Биргулиева.

«В ходе обследования выяснилось, что у Софии много других заболеваний, в частности, диагностирована гидроцефалия, — сообщила волонтер. – Из-за этого проведение операции на череп невозможно. Сейчас обследуют сросшиеся ручки и ножки, решают, можно ли что-то сделать. Сколько еще они будут находиться в Израиле, пока неизвестно».

По мнению волонтера, в том, что сейчас ребенку не могут сделать операцию, виноваты врачи из Башкирии.

«Все, что сейчас выяснили в Израиле, я уверена, можно было обнаружить намного раньше, — отмечает волонтер. – Просто местные врачи, фельдшер в поселке отнеслись к своей работе халатно, никто ребенком не занимался».

Напомним, о девочке с необычной внешностью стало известно благодаря волонтерам, которые рассказали, что ее не берут в детский сад. История вызвала широкий общественный резонанс. В ситуацию вмешались региональные власти, которые помогли отправить Софию на обследование в Израиль.

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