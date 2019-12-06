06.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Пропал рыжий немецкий шпиц в районе ул. Искитимской

09:15 06.12.2019 Фото: Елены
0

Кличка Гелла. Была без ошейника, недавно подстриженная.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Елена:
— Пропала собака — немецкий шпиц рыжего окраса. 30.11.2019 убежала с улицы Искитимской. Кличка Гелла. Была без ошейника, недавно подстриженная. Любую информацию прошу сообщить по тел. 89137008019 Елена.

Пропал рыжий немецкий шпиц в районе ул. Искитимской

Пропал рыжий немецкий шпиц в районе ул. Искитимской

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели потеряшку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВынуждены тормозить и провоцировать ДТП на перекрестке улиц Боровой и Толстого водители в Бердске
11:00 06-12-2019
Вынуждены тормозить и провоцировать ДТП на перекрестке улиц Боровой и Толстого водители в Бердске
Некомпетентные чиновники: депутаты привлекут специалистов контролировать благоустройство дворов
10:45 06-12-2019
Некомпетентные чиновники: депутаты привлекут специалистов контролировать благоустройство дворов
Некачественную бытовую химию Persil и Ariel отправляют на экспорт в Россию
10:30 06-12-2019
Некачественную бытовую химию Persil и Ariel отправляют на экспорт в Россию
БердскБерегите голову: огромными глыбами падает снег из-за потепления с крыш домов в Бердске
10:22 06-12-2019
Берегите голову: огромными глыбами падает снег из-за потепления с крыш домов в Бердске
Новые штрафы ждут российских водителей с 1 января 2020 года
10:18 06-12-2019
Новые штрафы ждут российских водителей с 1 января 2020 года
БердскСобрать 200 подарков для больных туберкулезом детей нужно до 20 декабря в Бердске
10:15 06-12-2019
Собрать 200 подарков для больных туберкулезом детей нужно до 20 декабря в Бердске
БердскЖивой нашли без вести пропавшую худенькую женщину в сером пуховике в Бердске 2
10:12 06-12-2019
Живой нашли без вести пропавшую худенькую женщину в сером пуховике в Бердске
Иностранцам разрешат водить автобусы только после пересдачи на права в России
10:00 06-12-2019
Иностранцам разрешат водить автобусы только после пересдачи на права в России
Почему россияне едут на лечение за границу
09:59 06-12-2019
Почему россияне едут на лечение за границу
Столы от "Тонус-Клуба": Вы отдыхаете, а мы работаем над вашим телом
09:58 06-12-2019
Столы от