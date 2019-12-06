Пропал рыжий немецкий шпиц в районе ул. Искитимской

Кличка Гелла. Была без ошейника, недавно подстриженная.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Елена:

— Пропала собака — немецкий шпиц рыжего окраса. 30.11.2019 убежала с улицы Искитимской. Кличка Гелла. Была без ошейника, недавно подстриженная. Любую информацию прошу сообщить по тел. 89137008019 Елена.

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