В рубрику «Сообщи свою новость» написала Елена:
— Пропала собака — немецкий шпиц рыжего окраса. 30.11.2019 убежала с улицы Искитимской. Кличка Гелла. Была без ошейника, недавно подстриженная. Любую информацию прошу сообщить по тел. 89137008019 Елена.
Пропал рыжий немецкий шпиц в районе ул. Искитимской
09:15 06.12.2019
Кличка Гелла. Была без ошейника, недавно подстриженная.
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Елена:
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