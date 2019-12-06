Авто Статус: Супер скидки на все виды страхования, черная пятница до 31 декабря 2019 года

09:44 06.12.2019 Фото: Агентство Авто Статус 0

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Автостатус: официально работаем с Согласием, ВСК, РЕСО, Альфа, Югория, Зета Страхование ОСАГО(низкий баз. тариф).КАСКО оптимальная цена в надежной страховой компании.Страхование домов, дачи — скидки до 50% от действующего тарифа. Индивидуальная система скидок! Страхование КАСКО, жизни,имущества для банков! Официально работаем с Согласием, ВСК, РЕСО, Альфа, Югория, Зета Звоните! Подробно ответим по телефонам: 89139294701-ОСАГО, страхование от несчасного случая.(Whats App -89994632091) 89139294705- ОСАГО, КАСКО, страхование домов, дач.(Whats App -89529440091- пишите) Адрес: Бердск, ул. Ленина 89/15 (вход через Мари Ра на 18 кв-ле) 7 этаж, офис 701(Лифты в левом крыле работают) Источник: Раздел Агентства Авто Статус на сайте Весь Бердск

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