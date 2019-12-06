Почему россияне едут на лечение за границу

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), ежегодно порядка 50 миллионов человек отправляются на обследование, диагностику, лечение или оздоровление за пределы своей страны. По прогнозам Oxford Economics и Visa, к 2025 му году рынок медицинского туризма превысит $3 триллионов.

В России выездной медицинский туризм набирает обороты. Около 6 миллионов русскоязычных пользователей поисковой системы Яндекс ежемесячно ищут информацию о медицинской консультации и лечении границей. Порядка 100 тысяч россиян ежегодно едут для получения медицинских услуг за пределы своей страны. Согласно данным Bookimed , интерес к этому направлению обусловлен такими факторами:

недостаточный объем диагностики в отечественных больницах;

необходимость постановки диагноза в спорном случае;

ограниченность доступа к новым разработкам;

сравнительно низкая техническая оснащенность медицинских учреждений;

возможность проведения за рубежом сложных хирургических вмешательств с сохранением органа;

недостаточное количество современных онкоцентров в России.

Примерные расходы на лечение россиян в зарубежных клиниках составляют порядка $1 миллиарда.

Медицинский туризм: какие заболевания пациенты из России лечат в зарубежных клиниках

Чаще всего россияне обращаются в зарубежные клиники для лечения онкологических, гематологических, неврологических и кардиологических заболеваний. Востребованы и такие направления, как трансплантология, ортопедия и травматология, нейрохирургия, гинекология, лечение бесплодия и проведение ЭКО, дерматология и реабилитация. Кроме того, популярностью пользуется пластическая хирургия, а в последнее время вырос спрос на профилактические обследования (check-up), которые можно пройти во время деловой поездки или отпуска.

Какие страны выбирают россияне

В ходе опроса , проведенного аналитическим агентством ТурСтат, выяснилось, что среди россиян лидирующим направлением в области медицинского туризма является Израиль. Такое мнение выразили 27% респондентов. Чаще всего в клиники этой страны обращаются для лечения рака. Точность диагностики заболеваний здесь достигает 99%, а общий показатель выздоровления по всем видам рака — 80%. Также россияне едут в Израиль для лечения заболеваний ЦНС, головного и спинного мозга (показатель выздоровевших составляет 98%), искусственного оплодотворения (эффективность процедур достигает 60%, в то время как в странах СНГ — 45%).

В числе других популярных зарубежных направлений были названы Германия, Испания, Турция и Южная Корея. Это подтверждается и данными сервиса Bookimed. Кроме того, все чаще для диагностики и лечения пациенты из России выбирают Индию, Китай, Сингапур, Таиланд. Это обусловлено смещением центра медицинского туризма в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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