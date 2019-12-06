Живой нашли без вести пропавшую худенькую женщину в сером пуховике в Бердске

Об этом сообщили в соцсетях волонтеры. 44-летнюю Наталью Кузнецову искали три недели.

В Новосибирске прекращены поиски женщины в сером пуховике и брутальных ботинках

Остановлены поиски пропавшей 23 ноября в Бердске женщины. О том, что исчезнувшая больше трех недель назад бердчанка была найдена вечером 5 декабря сообщили на своей официальной странице в соцсетях волонтеры поискового отряда «Маяк»:

— Женщина найдена, она жива. Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшей.

Как сообщал «Курьер.Ссреда. Бердск», пропавшую 44-летнюю женщину из Бердска искали более трех недель. Она ушла из дома на ул. Трудовой на работу утром 23 ноября, пробыла там какое-то время, а потом исчезла.

Родные достаточно поздно обратились за помощью в полицию и к волонтерам. На момент своего исчезновения женщина была одета в серый пуховик, черный свитер, синие джинсы и черные ботинки на толстой подошве. Из особых примет родные указали маленький рост и худощавое телосложение.