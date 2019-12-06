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Живой нашли без вести пропавшую худенькую женщину в сером пуховике в Бердске

10:12 06.12.2019 Фото: ПСО "Маяк"
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Об этом сообщили в соцсетях волонтеры. 44-летнюю Наталью Кузнецову искали три недели.

Живой нашли без вести пропавшую худенькую женщину в сером пуховике в Бердске
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Остановлены поиски пропавшей 23 ноября в Бердске женщины. О том, что исчезнувшая больше трех недель назад бердчанка была найдена вечером 5 декабря сообщили на своей официальной странице в соцсетях волонтеры поискового отряда «Маяк»:

— Женщина найдена, она жива. Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшей.

Как сообщал «Курьер.Ссреда. Бердск», пропавшую 44-летнюю женщину из Бердска искали более трех недель. Она ушла из дома на ул. Трудовой на работу утром 23 ноября, пробыла там какое-то время, а потом исчезла.

Родные достаточно поздно обратились за помощью в полицию и к волонтерам. На момент своего исчезновения женщина была одета в серый пуховик, черный свитер, синие джинсы и черные ботинки на толстой подошве. Из особых примет родные указали маленький рост и худощавое телосложение.

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От редакции

Ожидаемо?

Аноним, 06 декабря 2019 10:15
и как всегда без подробностей.
а ведь очень важно почему ушла и где была
Аноним, 06 декабря 2019 10:25
Обострение.Перпутала месяцы

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