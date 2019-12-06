Украла 8 млн рублей у старика сотрудница банка в Москве

В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом. Она зашла в систему банка и поменяла владельца счета. При обыске у нее изъяли 7,5 млн рублей.

В Москве сотрудницу банка и ее сына подозревают в краже 8 млн рублей у пенсионера

Полицейские задержали в Москве сотрудницу банка и ее сына, которые подозреваются в краже у пенсионера около 8 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропали около 8 млн рублей. «Сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые, — сказала Волк. — Ими оказались сотрудница банка и ее сын».

Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему банка и поменяла владельца расчетного счета на подконтрольное ей физическое лицо. Но обналичить деньги пенсионера женщина не смогла. «При обыске по месту жительства задержанных полицейские изъяли денежные средства в размере 7,5 млн рублей, происхождение которых устанавливается», — рассказала также представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на кражу (ст. 30 и 158 УК РФ). Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Источник: ТАСС