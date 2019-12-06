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Отловил 80 бродячих собак за год приют для бездомных животных «Надежда» в Бердске

15:15 06.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ежегодно на отлов и содержание животных «Надежда» получает чуть более 600 тыс. рублей. Иногда в приют попадают и домашние питомцы, которых хозяева не держат на привязи.

Отловил 80 бродячих собак за год приют для бездомных животных «Надежда» в Бердске
Некоторые собаки из приюта находят себе новых хозяев

Ежегодно получает 611 тыс. рублей на отлов и содержание бездомных животных приют «Надежда» в Бердске.

За 2019 год отловили около 80 собак, сообщил на депутатском комитете по промышленности и предпринимательству директор приюта Дмитрий Ильченко.

Это немало, отметили депутаты.

— Попадались ли вам животные, по которым явно видно, что они домашние. Хозяева их выпустили погулять? — спросил председатель комитета по промышленности Владимир Голубев.

— Если у кого-то пропадают собаки, они в первую очередь едут к нам или звонят, — ответил Ильченко.

Находящимся в приюте животным стараются найти хозяев. Для этого выставляют фотографии кошек и собак в соцсети. За 2019 год пристроили 20 кошек.

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