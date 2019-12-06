06.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Голым сбежал из реанимации пациент больницы в 15-градусный мороз в Приморье

11:15 06.12.2019 Фото: pixabay.com
0

51-летнего мужчину госпитализировали после драки. Очнувшись ночью, он вылез из окна палаты на первом этаже и пошел домой. Полицейские вернули сбежавшего пациента для лечения.

Голым сбежал из реанимации пациент больницы в 15 градусный мороз в Приморье
Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу

Пациента, который накануне сбежал из реанимации, вернули в больницу в Приморье, он продолжает лечение в Надеждинской центральной районной больнице, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения администрации Приморского края.
Ранее СМИ писали, что голый мужчина сбежал из реанимации больницы в Приморье в ночь на среду.

«Отделение реанимации находится на первом этаже. Пациент, примерно с 2.00 (19.00 мск) до 3.00 (20.00 мск), вылез через открытое окно и ушёл. Во время обхода дежурный врач, обнаружив отсутствие пациента, сразу сообщил в полицию», — рассказал представитель краевого департамента здравоохранения, отметив, что все пациенты находятся в реанимации без одежды.

Собеседник агентства добавил, что полицейские нашли пациента и вернули его в больницу. По их словам, он отправился домой. В настоящий момент пациент получает необходимое лечение.

В полиции РИА Новости пояснили, что 51-летний житель Надеждинского района получил телесные повреждения во время бытовой ссоры и был госпитализирован.

«Мужчина самовольно покинул медицинское учреждение и был объявлен в розыск как без вести пропавший. В результате поисковых мероприятий сотрудники отдела МВД России по Надеждинскому району обнаружили гражданина по месту жительства в поселке Шмидтовка, после чего передали его медикам для дальнейшего лечения», — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по региону. Как мужчина добрался до дома, в ведомстве не уточнили.

В четверг в Надеждинском районе Приморья от -10 до -17 градусов.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все быстро зажило?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскSOS: Угрожают прохожим подтаявшие снежные наледи на крышах Бердска
13:10 06-12-2019
SOS: Угрожают прохожим подтаявшие снежные наледи на крышах Бердска
Обобрала на 3 млн рублей 73 жителя Крыма и Севастополя банда мошенников из Новосибирска
13:00 06-12-2019
Обобрала на 3 млн рублей 73 жителя Крыма и Севастополя банда мошенников из Новосибирска
Из-за убийства бывшего чеченского командира выслали российских дипломатов из Германии
12:45 06-12-2019
Из-за убийства бывшего чеченского командира выслали российских дипломатов из Германии
Ура, товарищи! На днях наш земляк Виталий Панасюк стал магистром философии
12:44 06-12-2019
Ура, товарищи! На днях наш земляк Виталий Панасюк стал магистром философии
БердскСидеть в очереди с кровоточащими ампутированными ногами больше не будут инвалиды в Бердске
12:30 06-12-2019
Сидеть в очереди с кровоточащими ампутированными ногами больше не будут инвалиды в Бердске
Скончался солдат-срочник на второй день службы после отказа мыть полы в войсковой части под Белгородом
12:15 06-12-2019
Скончался солдат-срочник на второй день службы после отказа мыть полы в войсковой части под Белгородом
Присяжные оправдали обвиняемого в жестоком убийстве жены в Вологде
12:00 06-12-2019
Присяжные оправдали обвиняемого в жестоком убийстве жены в Вологде
Диабетический препарат Метформин может спровоцировать онкологические заболевания
11:53 06-12-2019
Диабетический препарат Метформин может спровоцировать онкологические заболевания
БердскНа автомобиль с водителем дали деньги собачьему приюту «Надежда» в Бердске
11:45 06-12-2019
На автомобиль с водителем дали деньги собачьему приюту «Надежда» в Бердске
Проломил голову однокласснику во время урока школьник в Омске 3
11:30 06-12-2019
Проломил голову однокласснику во время урока школьник в Омске