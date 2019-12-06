Голым сбежал из реанимации пациент больницы в 15-градусный мороз в Приморье

51-летнего мужчину госпитализировали после драки. Очнувшись ночью, он вылез из окна палаты на первом этаже и пошел домой. Полицейские вернули сбежавшего пациента для лечения.

Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу

Пациента, который накануне сбежал из реанимации, вернули в больницу в Приморье, он продолжает лечение в Надеждинской центральной районной больнице, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения администрации Приморского края.

Ранее СМИ писали, что голый мужчина сбежал из реанимации больницы в Приморье в ночь на среду.

«Отделение реанимации находится на первом этаже. Пациент, примерно с 2.00 (19.00 мск) до 3.00 (20.00 мск), вылез через открытое окно и ушёл. Во время обхода дежурный врач, обнаружив отсутствие пациента, сразу сообщил в полицию», — рассказал представитель краевого департамента здравоохранения, отметив, что все пациенты находятся в реанимации без одежды.

Собеседник агентства добавил, что полицейские нашли пациента и вернули его в больницу. По их словам, он отправился домой. В настоящий момент пациент получает необходимое лечение.

В полиции РИА Новости пояснили, что 51-летний житель Надеждинского района получил телесные повреждения во время бытовой ссоры и был госпитализирован.

«Мужчина самовольно покинул медицинское учреждение и был объявлен в розыск как без вести пропавший. В результате поисковых мероприятий сотрудники отдела МВД России по Надеждинскому району обнаружили гражданина по месту жительства в поселке Шмидтовка, после чего передали его медикам для дальнейшего лечения», — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по региону. Как мужчина добрался до дома, в ведомстве не уточнили.

В четверг в Надеждинском районе Приморья от -10 до -17 градусов.

Источник: РИА Новости