Проломил голову однокласснику во время урока школьник в Омске

В Русской Поляне ученик 7 класса местной школы был госпитализирован прямо с уроков в центральную районную больницу. Врачи диагностировали у 13-летнего мальчика закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом теменной кости справа.
Как стало известно порталу Om1.ru, тяжелую травму школьник получил во время урока обществознания, в ходе конфликта с одноклассником. Сообщается, что оппонент проломил голову приятелю по неосторожности. Ранее ребенок не привлекался к ответственности.
По факту происшествия в полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Источник: om1.ru
тогда тоже были и разборки класс-на-класс, и банды школьные, и драки до крови и вызовы скорой...
кто вам сказал что раньше сладко было?