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Проломил голову однокласснику во время урока школьник в Омске

11:30 06.12.2019 Фото: pixabay.com
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Семиклассники поссорились во время занятий. Врачи диагностировали у 13-летнего мальчика закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом теменной кости справа.

Проломил голову однокласснику во время урока школьник в Омске
Омский школьник нанес черепно-мозговую однокласснику во время урока

В Русской Поляне ученик 7 класса местной школы был госпитализирован прямо с уроков в центральную районную больницу. Врачи диагностировали у 13-летнего мальчика закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом теменной кости справа.

Как стало известно порталу Om1.ru, тяжелую травму школьник получил во время урока обществознания, в ходе конфликта с одноклассником. Сообщается, что оппонент проломил голову приятелю по неосторожности. Ранее ребенок не привлекался к ответственности.

По факту происшествия в полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Источник: om1.ru

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От редакции

А где был учитель?

Андрей, 06 декабря 2019 11:57
Сейчас такие дети и родители что попробуй сделай что нибудь,сразу в суд и с волчим билетом.Это ж их чадушки!
аноним, 06 декабря 2019 11:58
Да,в школе сейчас не сладко.
Аноним, 06 декабря 2019 12:20
учился в школе в 80-х
тогда тоже были и разборки класс-на-класс, и банды школьные, и драки до крови и вызовы скорой...
кто вам сказал что раньше сладко было?

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