Проломил голову однокласснику во время урока школьник в Омске

Семиклассники поссорились во время занятий. Врачи диагностировали у 13-летнего мальчика закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом теменной кости справа.

Омский школьник нанес черепно-мозговую однокласснику во время урока

В Русской Поляне ученик 7 класса местной школы был госпитализирован прямо с уроков в центральную районную больницу. Врачи диагностировали у 13-летнего мальчика закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом теменной кости справа.

Как стало известно порталу Om1.ru, тяжелую травму школьник получил во время урока обществознания, в ходе конфликта с одноклассником. Сообщается, что оппонент проломил голову приятелю по неосторожности. Ранее ребенок не привлекался к ответственности.

По факту происшествия в полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Источник: om1.ru