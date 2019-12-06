Присяжные оправдали обвиняемого в жестоком убийстве жены в Вологде

По версии следствия, после ссоры с супругой он нанёс ей 24 удара, от которых женщина скончалась. Но из-за недостаточного количества доказательств коллегия единодушно вынесла вердикт: мужчина не виновен.

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В Вологде оправдали мужчину, подозреваемого в убийстве жены.

Приговор по громкому делу об убийстве 33-летней женщины огласили накануне в Вологде. Главным и единственным подозреваемым был её муж. Из-за недостаточного количества доказательств суд присяжных вынес оправдательный вердикт ещё в пятницу. На его основании накануне судья признала невиновность вологжанина.

Впервые в истории региона был вынесен оправдательный приговор на основании вердикта суда присяжных. 29 ноября в Вологодском городском суде коллегия присяжных заседателей рассматривала громкое дело вологжанина, которого подозревали в убийстве жены. Преступление произошло ещё в феврале этого года. По версии следствия, после ссоры он нанёс ей 24 удара, от которых женщина скончалась. Но из-за недостаточного количества доказательств коллегия единодушно вынесла вердикт: мужчина не виновен в преступлении. Решение передали судье.

«Суд приговорил по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ оправдать в связи с вынесением коллегии присяжных заседателей оправдательного вердикта за непричастностью к совершению преступления».

Через пару часов после окончания суда наша съёмочная группа вместе с братом теперь уже бывшего обвиняемого съездила на место, где в феврале нашли убитую. Брат Романа показал, где именно лежала Екатерина. Родственник вологжанина уверен, что его брат не мог совершить такое тяжкое преступление, поскольку в это время находился дома с детьми. Подвёз жену к подруге, а после этого больше её не видел.

Евгений Крюков – брат Романа: «Вот здесь было огромное пятно крови, а здесь было несколько пятен крови. То есть удары наносились сзади по затылочной части. У брата не было следов вообще: ни на обуви – всю обувь у него изъяли, ни на одежде – одежду тоже изъяли, ни под ногтевым содержимым. То есть даже если он бы пытался переодеться, то руки у него были бы в крови, и её никаким образом невозможно было скрыть».

Отец убитой Екатерины считает, что в смерти его дочери виноват муж. Он сказал, что супруги в последнее время часто ссорились и Роман злился на жену. Это, по его мнению, могло послужить поводом для убийства. Прокурор по делу также считает, что суд присяжных принял ошибочное решение. Так как объёма доказательств было достаточного для признания вины подсудимого.

Александр Корнилов – старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Вологодской области: «Изначально, конечно, было уже понятно, что это не убийство с целью хищения имущества, не убийство с целью изнасилования, исходя уже из обстоятельств, которые были установлены на месте происшествия. Но в дальнейшем следствие вышло на супруга Крюковой, и при проверке его причастность к преступлению подтвердилась».

Сейчас прокуратура в очередной раз изучает протокол судебного заседания. Если будут основания, надзорное ведомство будет подавать апелляцию для его повторного рассмотрения.

Источник: вести35.рф