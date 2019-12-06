«Плавающую» ул. Красноармейскую с колеёй и разбитым асфальтом просят отремонтировать жители Бердска

Просят избавить от колейности и изрытого асфальта жители улицы Красноармейская. Бердчане прислали обращение в рамках сбора по дорожным проблемам города. 42 вопроса переданы чиновникам Бердска.
— Требуют восстановления ул. Красноармейская. Здесь колея и нарушения наружного слоя, — отмечают бердчане.
Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил, что дорогу сделают в ближайшие три года.
— По ул. Красноармейская запланированы работы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, — уточнил Владимир Николаевич.
Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», на ул. Сибирской и Калинина в Бердске нет дорог вообще. Здесь тоже горожане просят сделать асфальт.