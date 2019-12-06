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«Плавающую» ул. Красноармейскую с колеёй и разбитым асфальтом просят отремонтировать жители Бердска

16:30 06.12.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На этой улице регулярно «трещит» по швам покрытие. В 2018 году здесь был провал. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Бердску нужны дороги».

«Плавающую» ул. Красноармейскую с колеёй и разбитым асфальтом просят отремонтировать жители Бердска
Проезжая часть на ул. Красноармейской постоянно разрушается даже после капитального ремонта. Говорят, в этом месте грунт «плавает»
Сюжет: Бердску нужны дороги
«Плавающую» ул. Красноармейскую с колеёй и разбитым асфальтом просят отремонтировать жители Бердска

«Плавающую» ул. Красноармейскую с колеёй и разбитым асфальтом просят отремонтировать жители БердскаИз грязи в грязь: добавить переходы на перекрестке улиц Спортивной и Островского просят жители БердскаЕщё 20 новостей

Просят избавить от колейности и изрытого асфальта жители улицы Красноармейская. Бердчане прислали обращение в рамках сбора по дорожным проблемам города. 42 вопроса переданы чиновникам Бердска.

— Требуют восстановления ул. Красноармейская. Здесь колея и нарушения наружного слоя, — отмечают бердчане.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил, что дорогу сделают в ближайшие три года.

— По ул. Красноармейская запланированы работы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, — уточнил Владимир Николаевич.

Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», на ул. Сибирской и Калинина в Бердске нет дорог вообще. Здесь тоже горожане просят сделать асфальт.

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