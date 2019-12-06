Скончался солдат-срочник на второй день службы после отказа мыть полы в войсковой части под Белгородом

В воинской части Белгорода прокомментировали смерть солдата-срочника

Никто не заставлял мыть туалеты солдата-срочника, который впоследствии скончался на второй день службы, он умер естественной смертью, заявили РБК в воинской части 20925 по Белгороду. Ранее родители молодого человека сообщили, что в вечер первого дня тот отказался мыть уборные и в части произошел конфликт, а на следующий день он скончался во время занятий на турнике из-за остановки сердца, писала «Бугульминская газета».

«Действительно, у него остановилось сердце, сегодня утром его привезли в Ставрополь, через военкомат вручили родителям. Он не мыл туалеты, он отказался делать влажную уборку, и никто его не заставлял после этого ничего делать. У нас действует метод убеждения, у нас тут служат и мусульмане: мы действуем и через старейшин, и через родителей. Это естественная смерть — острая коронарная недостаточность, [занимался на турнике] и упал», — сообщили РБК в воинской части.

В пресс-службе Главного военного следственного управления заявили РБК, что слышали про данный инцидент, но комментарий пока давать не готовы в виду сбора информации и уточнения всех деталей. «Мы готовим сообщение, проверяем информацию и собираем ее. Как одобрят — вывесим сообщение на сайте», — заявили в пресс-службе.

В конце ноября прокуратура заявила о росте насилия со стороны командиров в армии. Так, с января 2019 года от насильственных преступлений пострадали свыше сотни солдат. Причиной этого, по мнению ведомства, является отсутствие у командиров навыков работы с подчиненными.

Источник: РБК