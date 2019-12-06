Оправдания просит обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директор КБУ в суде Бердска

6 декабря судья начнет оглашать приговор по громкому уголовному делу. Ни Александр Кожин, ни его пособники вину не признали. Адвокаты тоже настаивают на оправдательном вердикте.

Александр Кожин провел за решеткой полтора года

Сегодня, 6 декабря, судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич начнет оглашать приговор фигурантам уголовного дела о «хищении воды» за 170 млн рублей. На скамье подсудимых экс-директор КБУ Александр Кожин и его пособники — Сергей Оленич, замдиректора МУП «СпецАвтоХозяйство», и Владимир Дыненков, гендиректор МК «Сибиряк». Судья ушла в совещательную комнату.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 декабря судебное следствие завершилось и стороны процесса приступили к прениям.

Гособвинитель Анна Белова попросила для подсудимых реальные сроки:



— Прошу суд назначить наказание для Александра Кожина в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 4,5 года. Для Владимира Дыненкова и Сергей Оленича — в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком по 4 года.

Впрочем, защита всех фигурантов добивается оправдательного приговора. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила адвокат Александра Кожина Елена Полозова. По информации редакции, оглашение приговора затянется, возможно, не на один день. Продолжение назначено на вторник, 10 декабря.

— Судья находится в совещательной комнате, поэтому, какой будет приговор, пока неизвестно. Но мы продолжаем наставать на невиновности Кожина и оправдательном приговоре для него, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Петровна.

По ее словам, в заседании 4 декабря, когда подсудимые выступали с последним словом, никто из троих не признал своей вины, все просили суд оправдать их. Адвокаты целиком и полностью поддерживают своих доверителей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», громкий процесс по уголовному делу о хищении воды на 170 млн рублей в Бердске начался 25 декабря 2018 года. В превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкий вред, обвиняют экс-директора бердского КБУ и двух его пособников.

В сентябре всем фигурантам суд продли срок ареста на 3 месяца. Только Кожин в отличие от своих подельников содержится в СИЗО. Уже полтора года. Дыненкова и Оленича суд отправил под домашний арест.

В ходе судебного следствия адвокаты заявили десятки ходатайств и апелляционных жалоб в том числе на меру пресечения. Но их суд оставил без удовлетворения. Защита апеллировала к тому, что Кожин болен и не представляет угрозы для следствия за пределами СИЗО.

Ч. 3 ст. 286 УК РФ, которую вменяют Александру Кожину, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

Дело «о хищении воды»

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.

Деньги тают

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», до 5,7 млн рублей сократил долг МК «Сибиряк» апелляционный суд Томска 9 сентября, рассмотрев иск Комбината бытовых услуг Бердска к «Сибиряку».

В октябре 2018 года Комбинат бытовых услуг изменил исковые требования к элитному жилому комплексу «Сибиряк», снизив долг со 170 млн рублей до 63 млн. Снизить сумму удалось после того, как новый директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук провел экспертизу и анализ долга, проверил все врезки «Сибиряка».

Как гласит новое постановление Седьмого арбитражного суда, решение суда Новосибирской области от 1 апреля 2019 года отменено, принят новый судебный акт. Иск удовлетворили частично. При этом с ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» в пользу Комбината бытовых услуг взыскать 5 781 461 руб. 54 коп. задолженности.