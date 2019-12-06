06.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Оправдания просит обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директор КБУ в суде Бердска

11:23 06.12.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

6 декабря судья начнет оглашать приговор по громкому уголовному делу. Ни Александр Кожин, ни его пособники вину не признали. Адвокаты тоже настаивают на оправдательном вердикте.

Оправдания просит обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн рублей экс директор КБУ в суде Бердска
Александр Кожин провел за решеткой полтора года
Сюжет: Вода Кожина
Оправдания просит обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн рублей экс директор КБУ в суде Бердска

Оправдания просит обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директор КБУ в суде Бердска4,5 года тюрьмы за хищение воды на 170 млн рублей экс-директору КБУ попросил прокурор БердскаЕщё 55 новостей

Сегодня, 6 декабря, судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич начнет оглашать приговор фигурантам уголовного дела о «хищении воды» за 170 млн рублей. На скамье подсудимых экс-директор КБУ Александр Кожин и его пособники — Сергей Оленич, замдиректора МУП «СпецАвтоХозяйство», и Владимир Дыненков, гендиректор МК «Сибиряк». Судья ушла в совещательную комнату.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 декабря судебное следствие завершилось и стороны процесса приступили к прениям.

Гособвинитель Анна Белова попросила для подсудимых реальные сроки:

— Прошу суд назначить наказание для Александра Кожина в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 4,5 года. Для Владимира Дыненкова и Сергей Оленича — в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком по 4 года.

Впрочем, защита всех фигурантов добивается оправдательного приговора. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила адвокат Александра Кожина Елена Полозова. По информации редакции, оглашение приговора затянется, возможно, не на один день. Продолжение назначено на вторник, 10 декабря.

— Судья находится в совещательной комнате, поэтому, какой будет приговор, пока неизвестно. Но мы продолжаем наставать на невиновности Кожина и оправдательном приговоре для него, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Петровна.

По ее словам, в заседании 4 декабря, когда подсудимые выступали с последним словом, никто из троих не признал своей вины, все просили суд оправдать их. Адвокаты целиком и полностью поддерживают своих доверителей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», громкий процесс по уголовному делу о хищении воды на 170 млн рублей в Бердске начался 25 декабря 2018 года. В превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкий вред, обвиняют экс-директора бердского КБУ и двух его пособников.

В сентябре всем фигурантам суд продли срок ареста на 3 месяца. Только Кожин в отличие от своих подельников содержится в СИЗО. Уже полтора года. Дыненкова и Оленича суд отправил под домашний арест.

В ходе судебного следствия адвокаты заявили десятки ходатайств и апелляционных жалоб в том числе на меру пресечения. Но их суд оставил без удовлетворения. Защита апеллировала к тому, что Кожин болен и не представляет угрозы для следствия за пределами СИЗО.
Ч. 3 ст. 286 УК РФ, которую вменяют Александру Кожину, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

Дело «о хищении воды»

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.

Деньги тают

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», до 5,7 млн рублей сократил долг МК «Сибиряк» апелляционный суд Томска 9 сентября, рассмотрев иск Комбината бытовых услуг Бердска к «Сибиряку».

В октябре 2018 года Комбинат бытовых услуг изменил исковые требования к элитному жилому комплексу «Сибиряк», снизив долг со 170 млн рублей до 63 млн. Снизить сумму удалось после того, как новый директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук провел экспертизу и анализ долга, проверил все врезки «Сибиряка».

Как гласит новое постановление Седьмого арбитражного суда, решение суда Новосибирской области от 1 апреля 2019 года отменено, принят новый судебный акт. Иск удовлетворили частично. При этом с ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» в пользу Комбината бытовых услуг взыскать 5 781 461 руб. 54 коп. задолженности.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Оправдательный приговор возможен?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскSOS: Угрожают прохожим подтаявшие снежные наледи на крышах Бердска
13:10 06-12-2019
SOS: Угрожают прохожим подтаявшие снежные наледи на крышах Бердска
Обобрала на 3 млн рублей 73 жителя Крыма и Севастополя банда мошенников из Новосибирска
13:00 06-12-2019
Обобрала на 3 млн рублей 73 жителя Крыма и Севастополя банда мошенников из Новосибирска
Из-за убийства бывшего чеченского командира выслали российских дипломатов из Германии
12:45 06-12-2019
Из-за убийства бывшего чеченского командира выслали российских дипломатов из Германии
Ура, товарищи! На днях наш земляк Виталий Панасюк стал магистром философии
12:44 06-12-2019
Ура, товарищи! На днях наш земляк Виталий Панасюк стал магистром философии
БердскСидеть в очереди с кровоточащими ампутированными ногами больше не будут инвалиды в Бердске
12:30 06-12-2019
Сидеть в очереди с кровоточащими ампутированными ногами больше не будут инвалиды в Бердске
Скончался солдат-срочник на второй день службы после отказа мыть полы в войсковой части под Белгородом
12:15 06-12-2019
Скончался солдат-срочник на второй день службы после отказа мыть полы в войсковой части под Белгородом
Присяжные оправдали обвиняемого в жестоком убийстве жены в Вологде
12:00 06-12-2019
Присяжные оправдали обвиняемого в жестоком убийстве жены в Вологде
Диабетический препарат Метформин может спровоцировать онкологические заболевания
11:53 06-12-2019
Диабетический препарат Метформин может спровоцировать онкологические заболевания
БердскНа автомобиль с водителем дали деньги собачьему приюту «Надежда» в Бердске
11:45 06-12-2019
На автомобиль с водителем дали деньги собачьему приюту «Надежда» в Бердске
Проломил голову однокласснику во время урока школьник в Омске 3
11:30 06-12-2019
Проломил голову однокласснику во время урока школьник в Омске