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За изнасилование 11-летней девочки задержали ее 15-летнего возлюбленного на Урале

17:15 06.12.2019 Фото: pixabay.com
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Современные Ромео и Джульетта сбежали из дома. Их объявили в розыск и нашли. 9-классник находится в ИВС, его подруга признана потерпевшей.

За изнасилование 11 летней девочки задержали ее 15 летнего возлюбленного на Урале
Стали известны детали дела об изнасиловании школьником 11-летней девочки в Златоусте

В Златоусте следствие намерено просить суд о заключении под стражу 15-летнего девятиклассника, обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки. Как стало известно, юноша и девочка были хорошо знакомы, вместе сбежали из дома в Челябинске и даже были в официальном розыске.

Подозреваемый девятиклассник — житель Курчатовского района Челябинска, как и 11-летняя девочка. Он учится в школе №45, она посещает другое учебное заведение.

Как рассказал источник, познакомились ребята в социальных сетях некоторое время назад. Переписывались, встречались на территории Челябинска. Потом решили, что у них взаимная любовь, и сбежали из дома, отключив сотовые телефоны. В Златоусте дети сняли квартиру, но пробыли в ней не больше пары дней.

Родители официально подали заявление в полицию о розыске пропавших несовершеннолетних. 3 декабря детей нашли в Златоусте.

Как оказалось, между ними была половая связь. При этом девочка в силу возраста не может точно сказать, применялось к ней насилие или нет. В любом случае, она не достигла 12 лет, поэтому действия юноши квалифицировали как изнасилование малолетней — девочка в данном случае фактически находилась в беспомощном состоянии, так как не могла понимать ни того, что с ней происходит, ни последствий этого.

В результате школьнику вменили два эпизода изнасилования и один эпизод насильственных действий сексуального характера (часть 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование лица, не достигшего 12-летнего возраста»). Следствие намерено просить именно о заключении юноши под стражу.

Подростка задержали 3 декабря. Сейчас он находится в ИВС.

Источник: znak.com

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