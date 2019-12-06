За изнасилование врача по дороге получил 5 лет колонии рецидивист в Саратове

Медик шла к пациенту, не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомцу.Мужчина в укромном месте схватил женщину за шею, повалил на землю и надругался.

В Саратовской области вынесен приговор мужчине, напавшему на врача

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 55-летнему ранее судимому мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), сообщили в главке СКР 5 декабря.

Следствием и судом установлено, что 16 сентября 2019 года около 17 часов 30 минут врач одной из поликлиник Кировского района города Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине. Последний вызвался проводить доктора. По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся. Потерпевшая сообщила о совершенных в отношении нее противоправных действиях в правоохранительные органы.

На предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.