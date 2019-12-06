Пробки на трассе Р-256 ликвидирует дополнительная полоса в Бердске

Уже в 2020 году за 5 млн рублей сделают проект примыкания улиц Горького и Вокзальной. Деньги на реконструкцию дороги выделит Новосибирская область.

Дополнительная полоса в районе железнодорожного вокзала необходима горожанам уже давно

Дополнительную полосу на федеральной трассе построят в районе железнодорожного вокзала в Бердске. Пока рано говорить о сроках. В 2020 году году будет заказан проект реконструкции примыкания ул. Вокзальной и Горького.

Есть поручение губернатора разработать проект на реконструкцию примыкания ул. Горького и Вокзальной, сообщил на депутатском комитете по промышленности и предпринимательству руководитель УКС Антон Антонов. УКС закладывает на эту цель в 2020 году 5 млн рублей.

— Это то, что мы писали о необходимости дополнительной полосы в районе вокзала? — поинтересовалась депутат Елена Белова.

— Да. Мы разрабатываем проект планировки и часть трассы федеральной берем в сервитут. Мы делаем проект, а на строительство обещает деньги выделить область, отметил Антонов.

Некоторые депутаты размышляли: сделает в 2020 году Бердск проект, а деньги когда выделят, когда закончится экспертиза. Есть ли смысл выделять эти 5 млн рублей. Другие же были иного мнения, они уверяли, что смысл есть.