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Пробки на трассе Р-256 ликвидирует дополнительная полоса в Бердске

13:15 06.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Уже в 2020 году за 5 млн рублей сделают проект примыкания улиц Горького и Вокзальной. Деньги на реконструкцию дороги выделит Новосибирская область.

Пробки на трассе Р 256 ликвидирует дополнительная полоса в Бердске
Дополнительная полоса в районе железнодорожного вокзала необходима горожанам уже давно

Дополнительную полосу на федеральной трассе построят в районе железнодорожного вокзала в Бердске. Пока рано говорить о сроках. В 2020 году году будет заказан проект реконструкции примыкания ул. Вокзальной и Горького.

Есть поручение губернатора разработать проект на реконструкцию примыкания ул. Горького и Вокзальной, сообщил на депутатском комитете по промышленности и предпринимательству руководитель УКС Антон Антонов. УКС закладывает на эту цель в 2020 году 5 млн рублей.

— Это то, что мы писали о необходимости дополнительной полосы в районе вокзала? — поинтересовалась депутат Елена Белова.

— Да. Мы разрабатываем проект планировки и часть трассы федеральной берем в сервитут. Мы делаем проект, а на строительство обещает деньги выделить область, отметил Антонов.

Некоторые депутаты размышляли: сделает в 2020 году Бердск проект, а деньги когда выделят, когда закончится экспертиза. Есть ли смысл выделять эти 5 млн рублей. Другие же были иного мнения, они уверяли, что смысл есть.

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От редакции

Где в Бердске нужно расширять дороги?

Аноним, 06 декабря 2019 13:34
ул.Первомайскую сделайте нормальную!!!
Аноним, 06 декабря 2019 13:37
НВР:
Уже давно затруднено движение в микрорайоны города.Улицу Горького продолжить до микрорайонов нужно срочно уже сейчас.
123, 06 декабря 2019 14:50
Не вопрос. Деньги вы выделите на выкуп имущества у частников в тех местах, где будет проходить дорога? Деньги вы выделите на строительство четырехполосной дороги до микрорайона с выносом текущих инженерных сооружений (а это электрические провода и вода для частного сектора), строительством всех необходимых сооружений для оборудования перекрестков и движения пешеходов?

Там денег нужно столько, что город сам никогда не осилит, чтобы дорогу до микрорайона построить. Это не частный самострой - сделал тяп-ляп и счастлив.
Аноним, 06 декабря 2019 13:43
Может конечно мне так везло , но я не разу там пробки не видела , обычно до Первомайской и после Спортивной .
Аноним, 06 декабря 2019 14:13
пробка со стороны Колорлона из-за этого светофора вечерами стандартно. реально не хватает еще одной полосы.
АнтиЯ, 06 декабря 2019 14:28
Все по россиянски, сначала сделать светофоры, а потом зареконструировать)))
А вообще безсмысленное занятие, бердское шоссе один фиг 2 полосы)))
Аноним, 06 декабря 2019 14:43
вы про что???? там светофорам уже лет 20

а реконструкция перекрестка как раз предусмотрена ко времени сдачи реконструированного вокзала.
Вот так то: все по русски: подумать, спланировать и сделать. Нынче так
123, 06 декабря 2019 14:46
Судя по всему вы не поняли о чем речь. Сейчас одна полоса стабильно занята транспортом, который поворачивает налево, с Вокзальной на Горького. Соответственно, это приводит к тому, что для движения прямо остается одна полоса. Вот и хотят заказать проект, чтобы для движения прямо было две полосы, а не одна.

А светофоры понаставили на БШ из-за того, что количество аварий, связанных с пешеходами и аварий-паравозиков на нерегулируемых перекрестках на всем протяжении БШ вдоль бердска и вплоть до Академгородка - зашкаливает. Вот и поставили даже не светофоры, а целые гирлянды - чтобы издалека было видно, когда пора тормозить.
Аноним, 06 декабря 2019 15:05
Йохохо!!!!!
Неужели?
Но зная, как у нас всё делается, скорее будет так:
Полоса будет на пять, шесть машин и на пробку в час пик не повлияет.
Пока будут строить до декабря будут офигенные пробки.
Чтобы убрать там пробку надо строить проезд от поселка Вега до Пионерской мимо Химзавода, парка Победы, Маяковского, Радищева, Озерной.

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