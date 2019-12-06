Пробки на трассе Р-256 ликвидирует дополнительная полоса в Бердске

Дополнительную полосу на федеральной трассе построят в районе железнодорожного вокзала в Бердске. Пока рано говорить о сроках. В 2020 году году будет заказан проект реконструкции примыкания ул. Вокзальной и Горького.
Есть поручение губернатора разработать проект на реконструкцию примыкания ул. Горького и Вокзальной, сообщил на депутатском комитете по промышленности и предпринимательству руководитель УКС Антон Антонов. УКС закладывает на эту цель в 2020 году 5 млн рублей.
— Это то, что мы писали о необходимости дополнительной полосы в районе вокзала? — поинтересовалась депутат Елена Белова.
— Да. Мы разрабатываем проект планировки и часть трассы федеральной берем в сервитут. Мы делаем проект, а на строительство обещает деньги выделить область, отметил Антонов.
Некоторые депутаты размышляли: сделает в 2020 году Бердск проект, а деньги когда выделят, когда закончится экспертиза. Есть ли смысл выделять эти 5 млн рублей. Другие же были иного мнения, они уверяли, что смысл есть.
Уже давно затруднено движение в микрорайоны города.Улицу Горького продолжить до микрорайонов нужно срочно уже сейчас.
Там денег нужно столько, что город сам никогда не осилит, чтобы дорогу до микрорайона построить. Это не частный самострой - сделал тяп-ляп и счастлив.
А вообще безсмысленное занятие, бердское шоссе один фиг 2 полосы)))
а реконструкция перекрестка как раз предусмотрена ко времени сдачи реконструированного вокзала.
Вот так то: все по русски: подумать, спланировать и сделать. Нынче так
А светофоры понаставили на БШ из-за того, что количество аварий, связанных с пешеходами и аварий-паравозиков на нерегулируемых перекрестках на всем протяжении БШ вдоль бердска и вплоть до Академгородка - зашкаливает. Вот и поставили даже не светофоры, а целые гирлянды - чтобы издалека было видно, когда пора тормозить.
Неужели?
Но зная, как у нас всё делается, скорее будет так:
Полоса будет на пять, шесть машин и на пробку в час пик не повлияет.
Пока будут строить до декабря будут офигенные пробки.
Чтобы убрать там пробку надо строить проезд от поселка Вега до Пионерской мимо Химзавода, парка Победы, Маяковского, Радищева, Озерной.