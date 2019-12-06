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Обобрала на 3 млн рублей 73 жителя Крыма и Севастополя банда мошенников из Новосибирска

13:00 06.12.2019 Фото: ГУ МВД по НСО
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В течение полугода мошенники обзванивали людей, представляясь их близкими родственниками, просили перечислить деньги якобы для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности. Организатора схемы уже осудили на 6 лет.

Обобрала на 3 млн рублей 73 жителя Крыма и Севастополя банда мошенников из Новосибирска
В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении участников группы телефонных мошенников

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых граждан, обвиняемых в мошенничествах и покушении на мошенничества, совершенных организованной группой с причинением значительного и крупного ущерба.

В ходе следствия установлено, что в группе состояли 5 человек – четверо мужчин и женщина в возрасте от 26 до 44 лет. С декабря 2017 года по апрель 2018 года фигуранты обзванивали жителей Крыма и Севастополя, представляясь их близкими родственниками, просили перечислить деньги якобы для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.

Суммы запрашиваемых денежных средств варьировались от 10 тысяч до 1 миллиона рублей. Для «оказания помощи» обвиняемые просили перечислять денежные средства на счета банковских карт или сим-карт, находящихся у них в пользовании, либо передать денежные средства и иное ценное имущество указанным лицам. Получение оплаты от потерпевших «из рук в руки» обеспечивал 26-летний житель Севастополя.

Денежные средства полученные противозаконным путем распределялись между участниками 35-летним организатором группы.

Обобрала на 3 млн рублей 73 жителя Крыма и Севастополя банда мошенников из Новосибирска

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении участников группы телефонных мошенников

Следователем установлено, что за указанный период, телефонные мошенники обманули 73 жителя Крыма и Севастополя, причинив гражданам ущерб в размере около 3 миллионов рублей.

В апреле 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области были задержаны организатор и активный участник группы. Остальные подозреваемые задержаны сотрудниками полиции в течение нескольких месяцев.

В ходе проведенных обысков у злоумышленников изъяты — средства мобильной связи, сим-карты, банковские карты, черновые записи, используемые при совершении преступлений.

В отношении организатора уголовное дело было выделено в отдельное производство, расследовано и направлено в суд. Первомайским районным судом города Новосибирска в отношении него уже вынесен приговор в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении четверых фигурантов с обвинительным заключением, направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть бдительными и осторожными. Помните, что мошенники могут сообщить о долгах по кредиту, внезапной болезни, представиться родственником, работником социальных служб, адвокатом и т.д. Обязательно сообщите о неожиданном звонке в полицию. Сотрудники правоохранительных органов помогут выбрать тактику поведения для дальнейшего общения со злоумышленниками, смогут задержать их с поличным и сохранить ваши сбережения.

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