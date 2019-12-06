Лукашенко отказался включать Белоруссию в состав России

По словам белорусского лидера, Минск и Москва не обсуждают вопрос создания единого парламента. Лукашенко отметил, что не хочет перечеркнуть достижения Белоруссии за годы независимости.

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав любого государства, даже РФ

Белоруссия никогда войдет в состав какого-либо государства, даже России. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с членами парламента республики.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что не хочет перечеркнуть достижения Белоруссии за годы независимости. «Главное запомните: я не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху, куда-то выбросить или передать», — сказал глава государства.

По его словам, этого при нем «не будет никогда». «Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться», — подчеркнул белорусский лидер. Он добавил, что в истории белорусам «хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья». «Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставить на колени. В этом мудрость политиков и политики, которую мы с вами формируем и проводим», — считает Лукашенко.

Отношения Москвы и Минска

Лукашенко отметил, что Россия является стратегическим партнером Белоруссии, а добрососедские отношения двух стран прошли проверку времени. «Скажу главное, Российская Федерация — наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем», — добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время самое пристальное внимание приковано к белорусско-российским отношениям, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств.

По его словам, в российском руководстве есть разные люди с различными интересами. «Кому-то хочется так, кому-то эдак, кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает что-то подкручивать, закручивать. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение мы будем принимать вдвоем. Согласно их и нашей конституции», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что сожалеет, что решение проблемных вопросов в стране выносится исключительно на президентский уровень. «Надо решать и внизу. И это недостаток шестого созыва [парламента] — мы слишком слабо отстаивали свои интересы на той площадке, прежде всего в России. И слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад. Что белорусы и Беларусь — нормальное государство. Что у вас [России] больше нет таких союзников, как Беларусь», — сказал Лукашенко.

По его словам, надо активнее в этом направлении работать. «И все больше и больше россиян приобщать к этому процессу. Чтобы был слышен голос не только президента, но и парламентариев. Тогда и правительству будет некуда деваться», — добавил белорусский лидер.

Без финподдержки России

Глава государства отметил, что Белоруссия не просит у России финансовой поддержки, полагаясь исключительно на свои возможности и ресурсы. «Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (Евразийского фонда стабилизации и развития — прим. ТАСС). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся — и выкручиваемся», — сказал он.

Ранее Минск рассчитывал на получение российского государственного кредита в объеме примерно $600 млн для рефинансирования предыдущих заимствований. Однако РФ увязала выделение этих средств с вопросами углубления интеграции двух стран в рамках Союзного государства. После этого Минск переключился на переговоры с Пекином по получению китайского кредита в сумме, эквивалентной примерно $500 млн.

Также остается нерешенным вопрос предоставления Минску последнего, седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в объеме $200 млн. Белоруссия рассчитывала его получить еще до конца первого квартала нынешнего года. Всего соглашение о финансовом кредите из средств ЕФСР предусматривало выделение Белоруссии $2 млрд, из которых было выделено $1,8 млрд.

Вопрос создания единого парламента

По словам главы государства, Белоруссия и Россия на переговорах по развитию интеграции не обсуждают тему политического взаимодействия, включая вопрос создания единого парламента.

«Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой, я имею в виду сейчас, без выборов, тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам», — отметил он.

Лукашенко сообщил, что высказывался на эту тему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным более года назад в Сочи. «Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать», — отметил белорусский лидер. «Нам надо [было] избрать парламент, потом определяться по президенту. Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов, даже если исходить из этого момента», — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что Минск не подпишет интеграционные документы, наносящие вред Белоруссии. «Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Сегодня вообще не идет в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее» — отметил президент Белоруссии.

Программа интеграции Минска и Москвы

Лукашенко уточнил, что в программа действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России предполагает развитие сотрудничества в экономической сфере. «Это исключительно экономическая повестка», — отметил он.

Белорусский лидер напомнил, что, как ожидается, премьер-министры двух стран 6 декабря обсудят согласование дорожных карт и программу действий по углублению интеграции. «Я предложил [президенту России Владимиру] Путину это сделать шестого [декабря]. А седьмого мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители группы, и, если это возможно, примем решение», — заявил президент Белоруссии.

Он подчеркнул, что в ходе интеграционных переговоров белорусская сторона исходит из национальных интересов. «Именно такого подхода намерены придерживаться на предстоящих переговорах, которые состоятся завтра и послезавтра», — заявил Лукашенко.

По его словам, в ходе переговоров следует учитывать, что Белоруссия строго выполняет свои обязательства перед РФ, в частности в военной сфере и пограничной безопасности. «Это же общие вопросы, которые надо сопрягать с экономикой и показывать, чего это стоит. Мы тоже немало делаем для российского государства. Мы всегда были форпостом здесь, на Западе», — заключил президент Белоруссии.

Вопросы по газу и нефти

Президент Белоруссии отметил, что Минск и Москва пока не урегулировали несколько принципиальных вопросов, в том числе по газу и нефти. «Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем», — сказал он.

По его словам, правительство республики и кабмин РФ не выполнили договоренности о поставках газа, но не по вине Минска. «О какой можно говорить дальнейшей интеграции [с РФ], если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа», — отметил он.

Президент также отметил тот факт, что белорусским производителям периодически закрывают российский рынок для поставки товаров, хотя качество их продукции не вызывает сомнений. «Это так конкуренция идет между нашими государствами», — заметил Лукашенко. По его словам, остаются проблемы и в части получения разрешений для белорусских автоперевозчиков. «Нам надо только одно — равные условия для наших субъектов хозяйствования, — заявил глава государства. — Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные».

8 декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этой дате принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, и теперь стороны работают над согласованием 31 дорожной карты. В ноябре глава белорусского правительства Сергей Румас заявил, что Минск и Москва подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.

Основные противоречия сторон в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для республики в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Планируется, что Лукашенко и президент России Владимир Путин встретятся в Сочи на следующий день после переговоров глав правительств Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, которые намечены на 6 декабря.

Источник: ТАСС