В рубрику «Сообщи свою новость» написал Вершинин:
— Поздравим Виталия Панасюка! Наш город пополняется учеными людьми! На днях наш земляк Виталий Панасюк стал магистром философии! С этим мы его и поздравляем! Ура, товарищи! Фото ВК.
Ура, товарищи! На днях наш земляк Виталий Панасюк стал магистром философии
12:44 06.12.2019
Поздравим Виталия Панасюка! Наш город пополняется учеными людьми!
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Вершинин:
Спасибо за ваш голос
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