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Ура, товарищи! На днях наш земляк Виталий Панасюк стал магистром философии

12:44 06.12.2019
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Поздравим Виталия Панасюка! Наш город пополняется учеными людьми!

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Вершинин:
— Поздравим Виталия Панасюка! Наш город пополняется учеными людьми! На днях наш земляк Виталий Панасюк стал магистром философии! С этим мы его и поздравляем! Ура, товарищи! Фото ВК.

Ура, товарищи! На днях наш земляк Виталий Панасюк стал магистром философии

Виталий Панасюк с дипломом

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