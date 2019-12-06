Ура, товарищи! На днях наш земляк Виталий Панасюк стал магистром философии

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Вершинин:

— Поздравим Виталия Панасюка! Наш город пополняется учеными людьми! На днях наш земляк Виталий Панасюк стал магистром философии! С этим мы его и поздравляем! Ура, товарищи! Фото ВК.

Виталий Панасюк с дипломом