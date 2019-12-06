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SOS: Угрожают прохожим подтаявшие снежные наледи на крышах Бердска

13:10 06.12.2019 Фото: Алены Романцовой
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Власть обязала руководителей предприятий обеспечить безопасность граждан и убрать снег с крыш и с территории — против гололедицы.

SOS: Угрожают прохожим подтаявшие снежные наледи на крышах Бердска
Кое-где в Бердске уже позаботились о прохожих

В связи с резким изменением погодных условий в городе появилась опасность гололедных явлений, образование сосулек и сход снега с крыш зданий. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с утра 6 декабря во дворах появились заграждения и сигнальная лента — УК чистят крыши от снега.

Администрация Бердска срочно выпустила постановление, направленное на обеспечение безопасности людей, сообщили в пресс-центре мэрии.

В целях обеспечения безопасности граждан и снижения риска возникновения несчастных случаев руководителям предприятий, организаций и учреждений рекомендуется:

оградить и обозначить предупредительными табличными указателями потенциально опасные места у подведомственных зданий и сооружений в местах прохода граждан;

постоянно осуществлять своевременный сброс снежных наносов, наледей с крыш зданий и сооружений;

производить своевременную очистку и вывоз снега с закрепленных территорий в строго обозначенные для этих целей мест.

— Уважаемые бердчане, администрация города просит вас соблюдать осторожность вблизи зданий и сооружений. Об опасности схода снега и льда с крыш сообщайте в коммунальные службы Бердска тел. 8(383-41)4-44-11, 4-00-11, — отметили в мэрии.

Напомним, что теплая погода продержится в Бердске до 15 декабря. В некоторые дни, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», возможны дожди.

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Где есть опасный снег?

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