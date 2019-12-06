Осужденный эксгибиционист: «Я справлял малую нужду и хотел сфотографировать белочку»

В редакцию «Свидетеля» обратилась Юлия Фелистова, которая считает, что её мужа, 33-летнего Вячеслава, несправедливо осудили по статье 132 часть 4 УК РФ: иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет.
В редакцию «Свидетеля» обратилась Юлия Фелистова, которая считает, что её мужа, 33-летнего Вячеслава, несправедливо осудили по статье 132 часть 4 УК РФ: иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет.
История началась 13 мая 2017 года, когда около 11 часов Вячеслав поехал на маршрутке из Бердска в Академгородок. Руководитель мебельной фирмы, где он работал, поручил ему прорекламировать свою компанию. Вячеслав запасся чёрным маркером, чтобы писать объявления на досках остановочных павильонов в районе Дома учёных. Однако из-за плохого самочувствия он признался, что не мог работать: прошлой ночью мебельщик выпил 400 грамм коньяка, а до этого ещё и сильно простыл. Его сильно тошнило и даже вырвало в лесочке, поэтому Вячеслав расстегнул куртку. Мучаясь от жажды, он выпил полторашку минеральной воды и почувствовал, что хочет в туалет.
Малую нужду он решил справить в кустиках за Домом учёных, а когда делал свои дела, увидел белочку. Мужчина не смог удержаться, чтобы не сфотографировать зверушку на телефон, хотя одна рука у него оставалась занята. Потом он развернулся к себе экран, чтобы посмотреть удался ли снимок. Тут со спущенными штанами и телефоном в руке Вячеслава застал незнакомый мужчина, который спросил: «Что у тебя под курткой?» Потом незнакомец повалил Вячеслава на землю лицом вниз, сел ему на спину и попросил прохожих вызвать полицию, пояснив, что поймал извращенца. А Вячеслав кричал, что незнакомец ничего не докажет.
За несколько минут до случившегося второклассница прибежала домой и рассказала, что какой-то взрослый человек показывал ей свой половой орган. Девочка возвращалась из школы, шла через лесок и заметила, что за ней идёт незнакомый мужчина. Не зная, как правильно поступить, маленькая школьница свернула на более узкую тропинку. Через какое-то время она оглянулась: тип шёл за ней, штаны у него были расстёгнуты, а половой орган оголён. Девочка испугалась и со всей ног побежала домой. Зайдя в квартиру, она тут же сообщила маме об опасной встрече. Через несколько минут домой пришёл отец потерпевшей и отправился с дочерью на поиск эксгибициониста. В лесочке девочка показала отцу на мужчину, напугавшему её. Он стоял на развилке двух тропинок. Это и был Вячеслав. Отец девочки подошёл к обидчику дочери, и мужчины начали бороться, а испуганная девочка побежала домой.
Во время борьбы брюки Вячеслава сползли до колен, кепка отлетела, одежда стала грязной: в тот день было «не очень сухо». Именно так описали Вячеслава Фелистова прибывшие на место сотрудники полиции. После задержания мужчине стало плохо в отделе полиции и ему вызвали скорую помощь. Медики поставили диагноз: ушибленная рана головы и ангина. Однако никаких следов алкогольной интоксикации специалисты не обнаружили. Задержанный сначала отказался давать показания, а потом пояснил, что просто хотел справить нужду, рассказал, что плохо видит. Он так и не признал вины.
Суд и приговор
Основными доказательствами в суде стали показания потерпевшей девочки и её родителей, слова полицейских, которые задерживали Вячеслава Фелистова, а также случайных свидетелей.
Примечательно, что главная свидетельница во время судебного процесса уже не могла опознать злоумышленника. Психологи пояснили это свойствами детской памяти. Суд исходил из того, что в день случившегося малолетняя твёрдо указала отцу на Фелистова. Впрочем, родители девочки во время процесса не настаивали на строгом наказании.
Кроме этого суд изучил информацию с телефона подсудимого. Нашли у него и фотографию, где должна была быть белочка, но зверька на снимке не видно. Там только сосна и сквоечник. К тому же, фото сделано до встречи с девочкой. Оказалось, что подсудимый часто посещал сайты для взрослых и эксгибиционистов. Однако Вячеслав заявил, что до случившегося даже не знал такого слова, а телефон принадлежал его брату. По словам подсудимого, он взял его в злополучный день, чтобы сделать фотоотчёт о своей работе. Однако изучив детализацию звонков, данные оператора сотовой связи о местонахождении телефона, суд сделал вывод: телефоном пользовался Вячеслав Фелистов. При этом эксперт-психиатр не выявила у него никаких сексуальных отклонений.
В июле нынешнего года Советский суд Новосибирска вынес приговор: шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. В ноябре дело рассмотрел областной суд и оставил приговор в силе. Это уже второй приговор по делу. До этого Вячеслава приговорили к 12 годам колонии, но областной суд отменил приговор и отправил дело на повторное рассмотрение.
Родственники Вячеслава Фелистова и других «осужденных по оговору» организовали пикет. Он состоится в 8 декабря в 12.00 в Нарымском сквере Новосибирска. Его организаторы намерены привлечь к конкретным делам: Киричек А. В., Фелистова В. А., Петровского И. С., Полещука М. П., Стафеева Н. Н. и других.
Юлия Фелистова передала слова своего мужа: «В СИЗО такие «дела» называют «политическими статьями Сталина», потому что они не требуют доказательств, то есть на любого человека можно написать донос, обговорить его».