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Медевев о повышении пенсионного возраста: сложное и нервное решение, никому его принимать не хотелось

14:15 06.12.2019 Фото: pixabay.com
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«Но его нужно было принять, чтобы наша экономика могла развиваться, а стало быть, люди жили в нормальных условиях», заявил премьер на встрече со СМИ по итогам 2019 года.

Медевев о повышении пенсионного возраста: сложное и нервное решение, никому его принимать не хотелось
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Сюжет: Пенсионная реформа
Медевев о повышении пенсионного возраста: сложное и нервное решение, никому его принимать не хотелось

Медевев о повышении пенсионного возраста: сложное и нервное решение, никому его принимать не хотелосьНе доживают до пенсионного возраста российские мужчиныЕщё 67 новостей

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Очень сложное [решение] нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми. Откровенно говоря, это решение никому принимать не хотелось, это понятно абсолютно, но его нужно было принять, чтобы наша экономика могла развиваться, а стало быть, люди жили в нормальных условиях», — рассказал председатель правительства.

По его словам, самые сложные решения — те, которые создают «серьезные проблемы для страны» либо могут «создать проблемы для людей».

В четверг Медведев подводит итоги года в прямом телеэфире. Интервью проходит в обновленном формате — вопросы главе правительства задают журналисты 20 федеральных телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов.

Во время прошлогоднего итогового интервью журналистам российских телеканалов Медведев заявил, что внесение изменений в пенсионное законодательство стало самым трудным решением власти за последнее десятилетие. Он пояснил, что подобные решения не добавляют популярности власти, однако текущее повышение возраста выхода на пенсию рассчитано на долгую перспективу.

Премьер также добавил, что совершенствование законодательства должно продолжиться.

В июне 2018 года распоряжением Медведева в Госдуму был внесен законопроект об изменениях в пенсионное законодательство России. Они предполагают с 1 января 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию.

3 октября того же года президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Ранее он предложил поправки к изначальному законопроекту. Например, возраст выхода на пенсию для женщин снизили с 63 лет до 60. Мужчины смогут выходить на пенсию по достижении 65 лет.

Также с изначально предложенного на три года сократился стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию: мужчины смогут сделать это по достижении 42-летнего стажа (вместо 45-летнего), а женщины — после 37 лет стажа (вместо 40).

Источник: Известия

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От редакции

Тяжело Медведеву

Аноним, 06 декабря 2019 15:13
Тяжело Медведеву? Думаю, не тяжело. Они привыкшие. Врать. Тем более что никто и не спросит его про самолёт, яхты да усадьбы. Тоже видимо привыкшие. Не спрашивать.

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