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Краски для волос ведут к раку молочной железы

14:48 06.12.2019 Фото: pixabay.com
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У женщин, которые регулярно использовали перманентную краску для волос, вероятность развития рака была на девять процентов выше, чем у тех, кто краской не пользовался.

Краски для волос ведут к раку молочной железы
Ученые: краски для волос повышают риск рака молочной железы
Сюжет: Онкология
Краски для волос ведут к раку молочной железы

Краски для волос ведут к раку молочной железыЗащита от рака в продуктах: морковь, орехи, кофе, яблокиЕщё 132 новостей

Регулярное использование перманентной краски и химических выпрямителей для волос повышает риск развития рака молочной железы, выяснили американские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Cancer.
Специалисты из Национального института здоровья проанализировали данные 46 709 женщин, которые в 2003-2009 годах участвовали в исследовании Sister Study, посвященном изучению того, как окружающая среда и гены влияют на вероятность развития рака молочной железы. У всех этих женщин одна из близких родственниц (сестра или мать) страдала таким заболеванием, но сами они на момент обследования были здоровы.
Как обнаружилось, у женщин, которые регулярно использовали перманентную краску для волос, вероятность развития рака была на девять процентов выше, чем у тех, кто краской не пользовался. Речь идет именно о постоянных красителях, в составе которых есть вещества, разрушающие эндокринную систему, и канцерогены. Для средств временного изменения цвета волос никаких рисков не выявлено.

«Ученые и раньше изучали возможную связь между использованием краски для волос и раком, но результаты были неоднозначными, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Александры Уайт (Alexandra J. White). — В нашем исследовании мы однозначно видим риск развития рака молочной железы, связанный с использованием краски для волос, особенно у тех, кто часто ею пользуется».
Еще одним открытием стала связь между раком молочной железы и химическими выпрямителями для волос. Исследователи установили, что у тех, кто применял такие средства каждые пять-восемь недель, риск развития онкологического заболевания был на 30 процентов выше по сравнению с теми, кто никогда ими не пользовался.
Причем в обоих случаях — и с краской, и с выпрямителями — риск был тем больше, чем чаще женщины пользовались этими средствами.
Ученые отмечают, что их выводы предварительные и не учитывают влияние прочих факторов.
«Люди подвержены многим факторам, которые могут потенциально способствовать развитию рака молочной железы, — говорит еще один автор исследования Дейл Сэндлер (Dale P. Sandler), руководитель эпидемиологического отделения Национального института наук об окружающей среде, — и маловероятно, что каким-либо одним из них можно полностью объяснить риск. Единственное, что мы можем определенно сказать, — нужно избегать этих химикатов, чтобы уменьшить риск возникновения рака молочной железы».

Источник: РИА Новости

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