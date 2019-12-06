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Победят в Евро-2020 наша сборная, считает каждый пятый житель России

16:15 06.12.2019 Фото: Википедии
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Абсолютное большинство россиян, планирующих следить за ходом Чемпионата Европы по футболу, будут болеть за сборную РФ — 85%. По результатам жеребьевки сборная России оказалась в одной группе со сборными Дании, Бельгии и Финляндии.

Победят в Евро 2020 наша сборная, считает каждый пятый житель России
Народный прогноз финала Евро-2020

Треть россиян планируют следить за ходом Чемпионата Европы по футболу, а каждый пятый считает, что наша сборная может занять первое место в группе. Болеть за Россию будет абсолютное большинство наших сограждан, следящих за ходом Евро-2020.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования народного прогноза результатов Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в Лондоне (Великобритания).

За Чемпионатом Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) будут следить 35% россиян. Еще 41% скорее не планируют смотреть матчи, а 24% к моменту опроса не задумывались об этом или не знали о предстоящем Чемпионате. В целом в разной степени интересуются футболом 40% россиян, чаще — старше 60 лет (50%) и мужчины (49%), а каждый четвертый (25%) обычно следит за матчами Чемпионата Европы по футболу.

Более половины респондентов знают, что Россия прошла в финальную часть «Евро-2020» — 54%, чаще мужчины — 62%. О том, что в Санкт-Петербурге планируется проведение матчей финала Чемпионата Европы по футболу, знает 44% россиян, выше эта доля среди 45-59-летних и респондентов старше 60 (48% и 65% соответственно).

Каждый десятый россиянин (13%) знает результаты жеребьевки финальной части турнира Чемпионата Европы по футболу. Следили за трансляцией жеребьевки 5% россиян. Больший интерес к результатам жеребьевки проявили мужчины и россияне старше 60 лет — среди них доля знающих или следивших за ходом жеребьевки составляет 24% и 28% соответственно.

По результатам жеребьевки наша сборная оказалась в одной группе со сборными Дании, Бельгии и Финляндии. Каждый второй считает, что сборной России скорее повезло (50%) с составом группы. При этом фаворитом группы 24% считают Бельгию, а каждый пятый полагает, что все команды примерно одинаковы по силе (22%). Треть опрошенных предполагают, что Россия займет второе место в группе (28%), а каждый пятый считает, что наша сборная может занять первое место (21%).

Абсолютное большинство россиян, планирующих следить за ходом Чемпионата Европы по футболу, будут болеть за нашу сборную — 85%. Мнения о результатах выступления сборной на Чемпионате разнятся: каждый пятый считает, что она дойдет до четвертьфинала (19%), предполагают выход после одной восьмой 16%, о возможности участия сборной в полуфинале говорят 14% опрошенных, а о том, что Россия может стать Чемпионом Европы, говорит каждый десятый – (10%).

Источник: ВЦИОМ

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