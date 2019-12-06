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Самые популярные схемы кражи денег с карт назвал Сбербанк

18:45 06.12.2019 Фото: pixabay.com
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Клиент не должен совершать никаких операций по инструкциям звонящего, советует банк. При этом как только собеседник попросит предоставить данные от карты или интернет-банка, стоит сразу закончить разговор.

Самые популярные схемы кражи денег с карт назвал Сбербанк
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт

Популярными способом кражи денег с карт клиентов Сбербанка стали звонки от «службы безопасности» кредитной организации, покупателя и брокера, а также «опросы от имени банка», говорится в письме компании, поступившем корреспонденту РИА Новости.

Так, представившись сотрудником службы безопасности, мошенник рассказывает, что банк выявил подозрительную операцию, а затем просит назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне, код из СМС или пароли от «Сбербанк онлайн», чтобы «защитить» деньги.

«Для убедительности (мошенник. — Прим. ред.) может сказать, что включает программу-робот, что только роботизированной системе можно сообщать данные. Кроме того, может предложить перевести деньги на «защищенный счет» персонального менеджера», — говорится в сообщении.

Клиент не должен совершать никаких операций по инструкциям звонящего, советует банк. При этом как только собеседник попросит предоставить данные от карты или интернет-банка, стоит сразу закончить разговор. Если мошеннику все же удалось узнать какую-то информацию, следует сразу позвонить в кредитную организацию и сообщить о случившемся.

Вторая распространенная схема — «звонок от покупателя», указали в Сбербанке. Если клиент банка оставлял свое имя и номер телефона на сайте бесплатных объявлений, мошенник может представиться потенциальным покупателем и попросить для оплаты не только номер карты, но и ее код безопасности или код из СМС-сообщения.

В банке напомнили, что для перевода на карту покупателю достаточно знать только ее номер или привязанный к ней телефон, поэтому передавать другую информацию не следует.

Также злоумышленник может выдать себя за сотрудника брокерской или дилерской компании и предложить инвестировать деньги с высокой доходностью, пишет Сбербанк. Как только клиент соглашается открыть счет и переводит мошеннику деньги, тот просто пропадает, а средства уже не вернуть.

Сбербанк рекомендует своим клиентам прежде, чем совершать какие-либо переводы, проверить лицензию компании на сайте ЦБ, а также выяснить, кому принадлежат реквизиты — счетами настоящих брокерских или дилерских компаний владеет юрлицо.
Наконец, мошенники часто устраивают онлайн-опросы «от имени банка», за прохождение которых обещают начислить денежное вознаграждение. Однако довольно часто злоумышленники просят перечислить «закрепительный платеж» для подтверждения карты и перечисления бонусов, а затем пропадают.

Для защиты от такого мошенничества стоит настроить блокировку фальшивых сайтов в своем браузере, а также не вводить данные, если домен не совпадает с официальным названием сайта банка. Также следует помнить, что Сбербанк никогда не проводит опросы за вознаграждение, подчеркнул банк.

При этом в пресс-службе Сбербанка сообщили РИА Новости, что роста активности телефонного мошенничества сейчас не наблюдается. В целом, по данным кредитной организации, социальная инженерия сегодня составляет около 90% от всего объема реализованного мошенничества. При этом банк выявляет 96% всех попыток, подчеркнули в пресс-службе.

Источник: РИА Новости

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