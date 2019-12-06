После скандала завполиклиникой обещала прислать психиатра в ребенку-инвалиду в Бердске

В Бердске нет детского психиатра

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», психиатр отказался приходить ради справки на ВТЭК к 17-летней Кристине Козловой, прикованной к постели с рождения. Возмущенная мама девочки обратилась в редакцию и со слезами рассказала, что из-за отказа доктора написать справку о состоянии здоровья дочери, они не смогут оформить «взрослую» инвалидность и получать пособия, на которые живут.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился к начмеду бердской ЦГБ Марату Зарипову, который пообещал разобраться в ситуации. И вот дело сдвинулось с мертвой точки.

Светлана Козлова рассказала, что вечером 5 декабря ей позвонила заведующая детской поликлиникой №1 и пообещала прислать психиатра 6 декабря. Дело в том, что в Бердске своего специалиста нет и он приезжает для приемов из Академгородка два раза в неделю.

Но пока от Светланы нет известий, навестил ли их врач.

Скотское отношение

Кристине Козловой в конце января 2020 года исполнится 18 лет. Формально она станет совершеннолетней. Но родившаяся 23 января 2002 года с тяжелым ДЦП и другими пороками развития Кристина так и остается беспомощным созданием. Она не двигается, не говорит. Суд признал ее недееспособной. Но ее мама все эти годы мужественно переносит все тяготы, ухаживая за ребенком-инвалидом.

Изменить ситуацию уже невозможно. Светлане Козловой остается только подтверждать инвалидность дочери, чтобы получать пособие. На него они и живут, поскольку работать Светлана не может — дочь нельзя оставить ни на минуту. Обычно все справки от врачей она получала без проблем. А тут, накануне очередного заседания ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия), Светлане никак не удается пригласить психиатра. Если она не соберет все справки, Кристина не сможет получить «взрослую» инвалидность. Уже бессрочную.

— На 23 декабря нам назначили ВТЭК. Это очень сложно. И все анализы и выводы должны сделать в детской поликлинике. Все уже готов, кроме заключения психиатра. Она говорит, что не пойдет к нам и — все! Этим управляет заведующая поликлиникой — направляет психиатра, который работает всего два раза в неделю, приезжает из Академгородка. Но до нее невозможно дозвониться! А взрослая поликлиника Кристину тоже не берет, так как ей еще нет 18-ти лет, — сквозь слезы рассказала Светлана.

По ее словам, «взрослый» психиатр потребовал от председателя врачебной комиссии, чтобы психиатр и заведующая детской поликлиники объяснили свои действия.

— Если мы не сможет вовремя оформить инвалидность, ребенок пострадает, так как мы потеряем деньги. Нам назначили заранее экспертизу, потому что она будет заочной — на основании медицинских документов, ребенка везти не надо. Документы возит курьер. А мы не можем собрать все, поскольку психиатр отказывается. И ничем это не обосновывает. Все заврались. Я не понимаю, почему на пустом месте возникает скандал: на 5 минут прийти, посмотреть и написать на листочке! — недоумевает мама Кристины.

Светлана вспоминает, что 4 раза собирала справки для ВТЭК и никогда не возникало проблем. У нее нет объяснения такого скотского отношения к ней и ее больному ребенку.