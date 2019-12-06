Раймонд Палус назвал «навязчивой» публику в России

Однако композитор признал, что популярность ему принесло российское телевидение, но, по его словам, она иногда мешает ему.

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Композитор Раймонд Паулс в интервью изданию Apollo сравнил российскую и латвийскую публику и заявил о «навязчивости» первой.

«Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — сказал музыкант.

Однако Паулс признал, что популярность ему принесло российское телевидение, но, по его словам, она иногда мешает ему.

«Если на Домской площади (в Риге — Прим. ред.) будет проходить узбекская или казахская делегация, я определенно услышу мое имя. Да, популярность иногда мешает, но если ее нет, то заниматься концертной деятельностью очень сложно. Это часто определяет, придут ли к тебе слушатели, или не придут», — отметил композитор.

Кроме того, добавил Паулс, в годы дефицита популярность особенно помогала ему.

«Продавщица смотрит на тебя и вдруг достает откуда-то коробку с конфетами… или кусок какой-то колбасы. Я мог получить все в обмен на мои концертные билеты», — заключил музыкант.

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.

Источник: РИА Новости