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Раймонд Палус назвал «навязчивой» публику в России

16:00 06.12.2019 Фото: pixabay.com
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Однако композитор признал, что популярность ему принесло российское телевидение, но, по его словам, она иногда мешает ему.

Раймонд Палус назвал навязчивой публику в России
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Композитор Раймонд Паулс в интервью изданию Apollo сравнил российскую и латвийскую публику и заявил о «навязчивости» первой.

«Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — сказал музыкант.

Однако Паулс признал, что популярность ему принесло российское телевидение, но, по его словам, она иногда мешает ему.

«Если на Домской площади (в Риге — Прим. ред.) будет проходить узбекская или казахская делегация, я определенно услышу мое имя. Да, популярность иногда мешает, но если ее нет, то заниматься концертной деятельностью очень сложно. Это часто определяет, придут ли к тебе слушатели, или не придут», — отметил композитор.

Кроме того, добавил Паулс, в годы дефицита популярность особенно помогала ему.
«Продавщица смотрит на тебя и вдруг достает откуда-то коробку с конфетами… или кусок какой-то колбасы. Я мог получить все в обмен на мои концертные билеты», — заключил музыкант.

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Что плохого в российской публике?

Гость, 06 декабря 2019 16:33
"Достали обожатели из России этого таланта"?? Новое в отношениях паяцев и публики??

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