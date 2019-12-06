Заказать «ремонт под ключ» или делать самому?



Если вы планируете ремонт в новом помещении, то лучше всего заказать ремонт квартир под ключ. Вам не нужно будет контролировать лично весь процесс. А если вызывать мастеров по отдельности, то вы потратите много времени. Еще в добавок к этому, если обнаружите какой-то дефект сложно будет найти виновного. За «ремонт под ключ» отвечает одна бригада, поэтому все претензии и замечания нужно направлять ей.

Какие преимущества имеет данная услуга?



Во-первых, это гарантии. Вы подписываете договор, а значит автоматически можете рассчитывать на соблюдение сроков выполнения работ, соответствие дизайн-проекту и материалов, выбранных ранее. Во-вторых, можно рассчитывать на качество. Работа бригады куда лучше, чем работа нескольких мастеров. У команды профессионалов точно есть необходимый инструмент и опыт, чтобы справится с любой задачей. Не сомневайтесь в том, что обои будут поклеены ровно, а ламинат уложен правильно.Если ремонт выполняют разные специалисты, то точную дату завершения работ установить сложно. Просто нереально выполнить все без задержек. Приходится наниматься одну бригаду ждать пока у нее освободиться время и т.п. Когда в команде руководит один человек, то все просто. Он направляет деятельность десятка специалистов и у каждого своя зона ответственности. Поэтому ремонт делается без задержек.Работая с одной бригадой, вы экономите, потому что с ними можно рассчитать бюджет. Он не изменится с момента подписания договора. Чаще всего стройматериалы обходятся дешевле, потому что компании работают с оптовыми поставщиками.Где заказать ремонт «под ключ»?Например, если вы решили сделать ремонт ванной комнаты под ключ , то команда специалистов remont-ideal-msk.ru. Кроме этого они могут отремонтировать кухню, санузел. Некоторым категориям граждан предоставляется скидка. Пенсионерам и ветеранам компания предоставляет 10%, новоселам и молодоженам 5%, многодетным семьям 6%.Ремонт-очень сложный процесс. Для того, чтобы рассчитать его стоимость, специалистам нужно выезжать на объект. В штате компании работают специалисты с большим опытом, поэтому справятся с любой сложностью. Гарантия качества вам обеспечена.Пользоваться такой услугой стало очень популярно. Ведь одна компания выполняет комплекс работ, не нужно искать специалистов всех областей, поэтому стоимость становится ниже. После окончания работ вас не будет заботить уборка строительного мусора. Вы получите чистую, новую квартиру в которой сразу же можно будет жить. Все этапы согласовываются с вами лично. Бригада учтет все ваши пожелания и предложит решения, подходящие под ваш случай. Грамотные мастера всегда сделают так как будет лучше и проще для вас. Выбрав хорошего подрядчика, вы сведете все расходы до минимума и получите выполненные работы отличного качества.