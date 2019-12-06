Мультипекарь REDMOND – лучший шеф на кухне

И такое решение есть — мультипекари REDMOND. Покупка одного устройства заменит десятки других. Вы сможете приготовить орешки, горячие бутерброды, пожарить что-нибудь на гриле, испечь вафли и т.п.
Многие заинтересовавшиеся в этом приборе обращают внимание именно на фирму REDMOND. Она давно всем известна многофункциональными приборами, качеством сборки, отличной стоимостью. Компания выбрала путь развития по принципу «меньше, но лучше». Поэтому раньше они производили товары маленькими партиями, но очень качественные.
В комплекте разных моделей мультипекарей идут от 1 до 3 насадок. В дальнейшем вы можете приобретать и другие, тем самым увеличивая функционал. Одни могут печь печенье, другие сделают вкусные вафли, а третьи испекут пиццу. Но какой бы не была поверхность, она нуждается в уходе. Так как у всех поверхностей антипригарное покрытие, то достаточно будет после каждого приготовления протирать форму тряпочкой, и она снова будет готова к работе.
Те, кто уже приобрел данное устройство, остались довольными. Это кухонное оборудование не простаивает на полочке. На нем готовят вкусные завтраки, обеды и ужины. Компания REDMOND на выбор предоставляет 40 пластин. Поэтому каждый может подобрать комплект себе по вкусу. Популярной моделью сейчас является redmond rmb-616/3. Полюбился именно этот мультипекарь за то что в комплекте при покупке уже идет необходимый набор пластин: гриль, сэндвич, тонкие вафли.
Преимущества мультипекаря REDMOND
-
Самое главное, что один умный прибор заменяет минимум три. Докупив дополнительно панели, вы расширяете постепенно функциональность. Так можно в одном устройстве поместить 40.
-
Быстрое приготовление и простое использование.
-
Любители кушать все без масла оценят это устройство. Потому что для приготовления пищи оно не нужно.
-
Те, кто любит выпечку также останутся довольны. В продаже очень много форм для выпечки. Самостоятельное приготовление пищи – это удобно. Ведь вы всегда контролируете ингредиенты.
-
Многообразие сменных панелей, которые меняются в один счет.
-
Небольшой вес и компактные размеры позволяют брать его с собой куда угодно.