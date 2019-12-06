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Какими должны быть колеса для тележек?

15:14 06.12.2019
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Как тележки бывают разного назначения, так и колеса к ним. Их огромное множество, поэтому можно легко запутаться.

Какими должны быть колеса для тележек?
Их производят из разных материалов, они бывают разных размеров и типов. Немного подробнее о видах можно узнать в каталоге.
Чтобы выбрать нужно учесть несколько моментов:

  • Выбор зависит напрямую от производственных задач.

  • Учитывают влияние внешних факторов и условия эксплуатации.

  • Возможность правильно и своевременно обслуживать колеса.

Если установить неподходящие механизмы, то можно испортить тележку и навредить оператору. Поэтому правильный выбор очень важен.
Первое, с чего стоит начать – определение грузоподъемности. Чем больше идет нагрузка на телегу, тем больше должны быть колеса. Так они будут легче катиться и обладать лучшей несущей способностью. При этом стоит учитывать, что вес никогда не распределяется равномерно. Также если по пути есть ямы и бугры, то нагрузка повышается в разы.
Стоит обратить внимание на подшипники в оси. Они стоят довольно дешево и часто выходят из строя. Их нужно систематически смазывать и проверять техническое состояние. Лучше лишний раз заменить, нежели потом произойдет несчастный случай. Колеса с подшипниками очень легко передвигаются и в основном устанавливаются на тележки, которые редко используются или перевозят легкие грузы. Но они не любят ударных нагрузок.
Материал колес очень важен. Если они контактируют с агрессивными химическими веществами, то лучше отдать предпочтение в пользу колес из полимеров. Они не разрушаться под действием химии. Только учитывайте еще то, что кронштейны должны быть сделаны из нержавеющей стали или хорошо оцинкованы.
Особенности напольного покрытия также стоит учесть. Если поверхность твердая, то подойдут резиновые колесики, а если гладкая, то из твердых материалов. Если это помещение, где придется преодолевать неровно в виде порогов, то подумайте о приобретении более крупных и мягких моделей. Так легче будет перекатываться тележка. Как видите выбор зависит от многих факторов и все их обязательно принимать во внимание.

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