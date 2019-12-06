Открытие нового ритуального агентства в Беларуси

На территории Минска сегодня работает около 20 ритуальных агентств, которые не могут полноценно обслуживать всех нуждающихся. Именно поэтому несколько месяцев назад в Беларуси появилась еще одна компания, готовая качественно организовать похороны любого уровня.
ООО Городская ритуальная служба, которая предлагает три варианта пакетов услуг — базовый, стандартный и расширенный. В дополнение к ним, каждый клиент может заказать вспомогательные организационные мероприятия:
- Выезд ритуального агента на дом;
- Перевозка тела усопшего на специализированном автомобиле, сдача в аренду пассажирских автобусов;
- Обмывание и одевание тела покойного;
- Организация перевозки тела на территории страны и за ее пределами, так называемый «Груз 200»;
- Семейное захоронение;
- Копка могил;
- Дезинфекция помещения, в котором длительное время находилось тело покойного;
- Бальзамирование для продолжительного предотвращения процесса разложения тканей;
- Сдача в аренду сингуматора;
- Кремация;
- Гражданская панихида и отпевание.
На официальном сайте ООО Городской ритуальной службы каждый посетитель найдет раздел ритуальной атрибутики, комплект которой можно подобрать, не выходя из дому. Это позволит сэкономить не только бюджет клиента, но и его время.
Схема работы нового ритуального агентства в Беларуси
Новая ООО Городская ритуальная служба работает по четко составленной схеме. Как только вы узнали о кончине близкого человека, сразу после вызова полиции и медиков, следует позвонить на телефон горячей линии компании, который можно найти на сайте https://ritual.by/. Договорившись о наиболее удобном формате встречи с агентом (на дому или в офисе компании), следует подготовить подтверждающий вашу личность документ, а также некоторые личные данные об усопшем.
Во время встречи с агентом, необходимо озвучить все свои требования, касательно предстоящей церемонии захоронения, а также размер денежной суммы, которая может быть потрачена на оплату услуг. Месте с представителем агентства вы подбираете наиболее подходящий комплекс услуг, после чего будет составлен официальный договор.
Далее, все организационные моменты похорон ложатся на плечи опытных сотрудников ООО Городской ритуальной службы. У клиента нет необходимости беспокоится о чем-либо, ведь все что нужно для организации и проведения траурной церемонии прощания есть у специалистов компании.