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Открытие нового ритуального агентства в Беларуси

15:15 06.12.2019
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Сфера ритуальных услуг считается достаточно специфическим направлением, без углубленного знания которого будет сложно организовать достойную траурную церемонию.

На территории Минска сегодня работает около 20 ритуальных агентств, которые не могут полноценно обслуживать всех нуждающихся. Именно поэтому несколько месяцев назад в Беларуси появилась еще одна компания, готовая качественно организовать похороны любого уровня.

ООО Городская ритуальная служба, которая предлагает три варианта пакетов услуг — базовый, стандартный и расширенный. В дополнение к ним, каждый клиент может заказать вспомогательные организационные мероприятия:

  • Выезд ритуального агента на дом;
  • Перевозка тела усопшего на специализированном автомобиле, сдача в аренду пассажирских автобусов;
  • Обмывание и одевание тела покойного;
  • Организация перевозки тела на территории страны и за ее пределами, так называемый «Груз 200»;
  • Семейное захоронение;
  • Копка могил;
  • Дезинфекция помещения, в котором длительное время находилось тело покойного;
  • Бальзамирование для продолжительного предотвращения процесса разложения тканей;
  • Сдача в аренду сингуматора;
  • Кремация;
  • Гражданская панихида и отпевание.

На официальном сайте ООО Городской ритуальной службы каждый посетитель найдет раздел ритуальной атрибутики, комплект которой можно подобрать, не выходя из дому. Это позволит сэкономить не только бюджет клиента, но и его время.

Схема работы нового ритуального агентства в Беларуси

Новая ООО Городская ритуальная служба работает по четко составленной схеме. Как только вы узнали о кончине близкого человека, сразу после вызова полиции и медиков, следует позвонить на телефон горячей линии компании, который можно найти на сайте https://ritual.by/. Договорившись о наиболее удобном формате встречи с агентом (на дому или в офисе компании), следует подготовить подтверждающий вашу личность документ, а также некоторые личные данные об усопшем.

Во время встречи с агентом, необходимо озвучить все свои требования, касательно предстоящей церемонии захоронения, а также размер денежной суммы, которая может быть потрачена на оплату услуг. Месте с представителем агентства вы подбираете наиболее подходящий комплекс услуг, после чего будет составлен официальный договор.

Далее, все организационные моменты похорон ложатся на плечи опытных сотрудников ООО Городской ритуальной службы. У клиента нет необходимости беспокоится о чем-либо, ведь все что нужно для организации и проведения траурной церемонии прощания есть у специалистов компании.

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