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Две ярмарки на кладбище согласовала на 2020 год власть Бердска

15:45 06.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Берсдк
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Ярмарка «Родительский день» будет работать постоянно почти полгода. Вторая под названием «Троицкая суббота» откроется лишь на 4 дня в начале июня.

Две ярмарки на кладбище согласовала на 2020 год власть Бердска
На новом кладбище похоронены более 50 000 бердчан

2 декабря и. о. мэра Бердска Владимир Захаров подписал два постановления администрации, разрешающие устраивать торговлю на городском кладбище.

Согласована специализированная ярмарка «Троицкая суббота» на период с 4 по 7 июня 2020 года. Право торговать выдали индивидуальному предпринимателю Татьяне Александровне Золотухиной. Ярмарка должна работать в течение четырех дней с 9.00 до 18.00 в районе нового кладбища строго в определенных местах.

Ярмарка под названием «Родительский день» будет работать значительно дольше. Ее власть согласовала индивидуальному предпринимателю Павлу Анатольевичу Лосеву на период с 20 апреля по 10 октября 2020 года. Каждый день с 9.00 до 18.00 у городского кладбища организатор ярмарки вправе осуществлять торговлю в соответствии с установленной схемой.

Оба бизнесмена подавали заявки на организацию ярмарок, которые администрация удовлетворила.

Отдел промышленности, торговли и предпринимательства бердской мэрии обязан уведомить о будущих ярмарках минпром Новосибирской области.

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Ярмарки на кладбище - удобно?

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