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В ЗАГС по любви с первого взгляда: Дождь в декабре не остановил молодоженов в Бердске

18:00 06.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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По мнению новоиспеченного мужа, именно от сильно пола зависит крепкий брак. Нужно и после свадьбы дарить жене цветы и делать комплименты. Связали себя узами брака 6 декабря 6 пар. Никто не передумал.

В ЗАГС по любви с первого взгляда: Дождь в декабре не остановил молодоженов в Бердске
Юлия и Евгений Свистельниковы мечтают дожить до золотой свадьбы

По традиции «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет молодоженов. В пятницу, 6 декабря, в  городе был ветер с мокрым снегом. Невесты в курточках, подобрав подолы пышных платьев, женихи в костюмах спешили на регистрацию.

Евгений Свистельников полюбил Юлию с первого взгляда. Девушка покорила сердце мужчины своей улыбкой и очарованием. Встречались шесть месяцев и решили зарегистрировать отношения.

По мнению Евгения, главный в семье мужчина. Именно от сильно пола зависит, будет ли брак крепким.

— Муж должен оберегать свою женщину и делать все для того, чтобы она улыбалась и была счастлива. Нужно ухаживать за супругой и после свадьбы — дарить цветы, делать комплименты. И тогда семья будет жить долго и счастливо до свадьбы золотой, — уверен молодой супруг.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист бердского отдела ЗАГС Дарья Скоромных, 6 декабря поженились 6 пар. Никто не передумал.

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От редакции

Вы влюблялись с первого взгляда?

Аноним, 06 декабря 2019 18:15
Евгений такой старый, и такой наивный

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