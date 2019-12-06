Трудовые династии «Искитимцемента» рассказали о предприятии в рамках областной акции «Золотое сердце»



Фронтовые и трудовые династии», организованной Министерством региональной политики Новосибирской области, ОО «Союз женщин Новосибирской области» и администрацией города Искитима. Проект реализуется на протяжении 16 лет в разных районах и городах области, его основные задачи — возрождение, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, воспитание у жителей области гордости за достижения соотечественников.

Финал акции состоялся 28 ноября в ГДК «Молодость» города Искитима и был приурочен к празднованию Дня матери. В мероприятии приняли участие женщины – представительницы семейных фронтовых и трудовых династий из Искитимского, Черепановского, Кочковского, Доволенского, Ордынского, Коченевского, Мошковского, Каргатского районов и города Искитим. На сцене чествовали 33 трудовые династии, из них шесть представляли Искитим (в том числе две трудовые династии «Искитимцемента»).



Представительницы трудовых династий АО «Искитимцемент» Нэлля Николаевна Батурина и Альвина Яковлевна Чурилова награждены Благодарственным письмом Новосибирской областной общественной организации «Союз женщин Новосибирской области» и памятной медалью «Золотое сердце России. Фронтовые и трудовые династии».«Учитывая социальную важность этой акции, «АО «Искитимцемент» выступило одним из социальных партнеров ее проведения, оказав спонсорскую помощь на реализацию проекта в городе. Преемственность поколений – одна из наиболее важных особенностей АО «Искитимцемент». На предприятии ведется активная работа по изучению трудовых династий – в настоящее время их на заводе 14, в музее собрана подробная информация о всех представителях, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Мы уверены, яркие примеры выдающихся трудовых династий послужат воспитанию у подрастающего поколения уважительного отношения к труду, сохранению преемственности и традиций. В свою очередь, стабильность предприятия напрямую зависит от сохранения династий и возникновения новых».