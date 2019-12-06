Трудовые династии «Искитимцемента» рассказали о предприятии в рамках областной акции «Золотое сердце»

Фронтовые и трудовые династии», организованной Министерством региональной политики Новосибирской области, ОО «Союз женщин Новосибирской области» и администрацией города Искитима. Проект реализуется на протяжении 16 лет в разных районах и городах области, его основные задачи — возрождение, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, воспитание у жителей области гордости за достижения соотечественников.
Финал акции состоялся 28 ноября в ГДК «Молодость» города Искитима и был приурочен к празднованию Дня матери. В мероприятии приняли участие женщины – представительницы семейных фронтовых и трудовых династий из Искитимского, Черепановского, Кочковского, Доволенского, Ордынского, Коченевского, Мошковского, Каргатского районов и города Искитим. На сцене чествовали 33 трудовые династии, из них шесть представляли Искитим (в том числе две трудовые династии «Искитимцемента»).
«Учитывая социальную важность этой акции, «АО «Искитимцемент» выступило одним из социальных партнеров ее проведения, оказав спонсорскую помощь на реализацию проекта в городе. Преемственность поколений – одна из наиболее важных особенностей АО «Искитимцемент». На предприятии ведется активная работа по изучению трудовых династий – в настоящее время их на заводе 14, в музее собрана подробная информация о всех представителях, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Мы уверены, яркие примеры выдающихся трудовых династий послужат воспитанию у подрастающего поколения уважительного отношения к труду, сохранению преемственности и традиций. В свою очередь, стабильность предприятия напрямую зависит от сохранения династий и возникновения новых».