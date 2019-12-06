Новогодний стол накрыть за 446 рублей на человека получится у россиян

В базовый набор продуктов аналитики включили салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и с семгой, сырную и колбасную нарезку, три мандарина и одно яблоко на одного.

Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах

Самый дорогой новогодний стол ожидает жителя Чукотки, а самый дешевый — оренбуржца, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании «Эвотор», входящей в экосистему «Сбербанка».

В базовый набор продуктов для новогоднего стола аналитики включили: домашние салаты «Оливье» с вареной колбасой и «Сельдь под шубой» (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

«Дороже всего обойдется такой новогодний стол для жителей Чукотки — 668 рублей, Приморского края — 639 рублей, Томской области — 626 рубля, Сахалинской области — 605 рублей и Ярославской области — 603 рубля. Самый доступный новогодний стол будет в Оренбургской области — 360 рублей, а также в Псковской области — 363 рубля», — рассказали аналитики.

В расчете на одного человека средняя стоимость новогоднего стола по России составит 446 рублей, сообщили в «Эвотор». За последний год этот показатель вырос на 16%.

В Москве застолье обойдется в 539 рублей, в Санкт-Петербурге — 464 рубля. Для жителей Волгоградской области новогодний стол будет стоить 401 рубль, Воронежской области — 404 рубля, Краснодарского края — 435 рублей, Красноярска — 439 рублей, Нижегородской области — 400 рублей, Новосибирской области — 403 рубля, Самарской области — 419 рублей, Свердловской области — 416 рублей, Севастополя — 445 рублей, Челябинской области — 450 рублей.

Средняя цена 150 грамм домашнего «Оливье» по России составит 70 рублей. Как и в целом новогодний стол, самый дорогой домашний «Оливье» будут готовить на Чукотке — 145 рублей, на Сахалине — 110 рублей, в Якутии — 106 рублей, Магаданской области — 105 рублей, на Камчатке — 104 рубля, в Ямало-Ненецком округе — 100 рублей. Вдвое дешевле этот салат обойдется в Калмыкии — 47 рублей, Ингушетии — 51 рубль, а также в Тверской области — 55 рублей.

Источник: РИА Новости