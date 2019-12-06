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Эксперимент: Можно ли после убийства ребенка в Нарьян-Маре постороннему пройти в детские сады Бердска?

18:21 06.12.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Как организована безопасность в детсадах Бердска? Мы прошли в четыре детских сада. Смотрите видеоотчет.

Эксперимент: Можно ли после убийства ребенка в Нарьян Маре постороннему пройти в детские сады Бердска?
Социальный эксперимент «Как организована безопасность детей в садиках Бердска»

31 октября 2019 года мужчина зашел в детский сад «Сказка» города Нарьян-Мар. Охранник принял его за родителя. Мужчина поднялся на второй этаж и прошел в спальню, где в сон час отдыхали дети.

Воспитатели попытались его остановить. Но мужчина вонзил нож в шею 6-летнему мальчику.

Накануне читатели «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что в Искитиме в садике у входящих стали проверять паспорта. Смотрите, как организована безопасность в детских садах Бердска.

Автор видео Алена Романцова

Музыка zvukipro.com.

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От редакции

Как вам эксперимент?

Аноним, 06 декабря 2019 18:54
Вы бы лучше с видео отчетами прошли бы по государственным медицинским учреждениям особенно детской поликлинике да и бэмзовским медстроениям. Засняли бы там палаты с деревянными окнами заклееные скотчем чтобы не дуло так сказать. Сняли бы ренген аппарат который реально не пригоден для диагностики пневмонии которая по бердску как насморк гуляет. И на федеральные каналы, где нам раскатывают про прорывы космической отрасли и электромобили. А с охраной как-нибудь и с такой проживём

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