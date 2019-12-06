Эксперимент: Можно ли после убийства ребенка в Нарьян-Маре постороннему пройти в детские сады Бердска?

Как организована безопасность в детсадах Бердска? Мы прошли в четыре детских сада. Смотрите видеоотчет.

Социальный эксперимент «Как организована безопасность детей в садиках Бердска»

31 октября 2019 года мужчина зашел в детский сад «Сказка» города Нарьян-Мар. Охранник принял его за родителя. Мужчина поднялся на второй этаж и прошел в спальню, где в сон час отдыхали дети.

Воспитатели попытались его остановить. Но мужчина вонзил нож в шею 6-летнему мальчику.

Накануне читатели «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что в Искитиме в садике у входящих стали проверять паспорта. Смотрите, как организована безопасность в детских садах Бердска.

Автор видео Алена Романцова

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