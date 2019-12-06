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Отравились снюсом и еле выжили два мальчика в Красноярском крае

18:30 06.12.2019
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Детей на скорой увезли в больницу, одного из мальчиков в реанимацию. У него не останавливалась рвота, все тело дрожало, и нарушилась работа сердца. Снюс — это никотиносодержащее вещество с ударной дозой токсинов.


Двое детей чуть не погибли отравившись снюсом. Случайный прохожий обнаружил школьников на снегу без движения. Сейчас они в реанимации в тяжелом состоянии. Снюс — это новое и модное среди подростков, никотинсодержащее вещество, которые свободно продается в ларьках и продуктовых магазинах. Подробности в нашем сюжете.

На этом снимке дети 10 и 13 лет. Такими их обнаружил житель Железногорска возле местной школы. Подростки даже не могли назвать свой домашний адрес.

Илья Банников, житель Железногорска:
— Он не мог говорить, естественно, я спрашивал телефон родителей, потому что первая мысль всё-таки отвести к родителям, они должны как-то реагировать.

Уже известно, школьники употребляли так называемый снюс. Железную банку с веществом очевидцы нашли здесь же, в снегу. Детей на скорой увезли в больницу, одного из мальчиков в реанимацию. У него не останавливалась рвота, все тело дрожало, и нарушилась работа сердца. Потребовались сутки чтобы привести его в чувства. По словам медиков, снюс — это никотиносодержащее вещество с ударной дозой токсинов.

Родители красноярских школьников уже говорят о моде на употребление снюса. Ради дурмана подростки его жуют, закладывают за губу, или под язык. При этом, продают банки или шайбы, так из называют подростки, совершенно свободно в ларьках. На прилавках десятки разновидностей. Но снюс, то есть сосательный табак, официально запрещен к свободной продаже в России. Под его видом торговцы продают детям неизвестную синтетическую пародию.

Владимир Юрченко, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю:
— К сожалению, эта смесь не входит в список запрещенных веществ, ее можно продавать покупать несовершеннолетним. В настоящее время проводится проверка, полицейские встречались с родителями несовершеннолетних.

История напоминает эпидемию спайса, захлестнувшую Россию в начале 2010. Сильнейший синтетический наркотик тогда свободно продавался в табачных киосках, а его формула и названия менялись так быстро, что его не успевали запрещать. Сделать это удалось только после серии смертельных случаев.

Источник: prima-tv.ru

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От редакции

Почему дети пробуют эту дрянь?

Аноним, 06 декабря 2019 18:58
Снюс прям бичь людской. А то что в интернете соли спайсы хоть десятилетний ребёнок может купить это нормально

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