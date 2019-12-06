Таксист изнасиловал уснувшую у него в машине пассажирку в Москве

Две девушки возвращались домой из ночного клуба в центре столицы. Во время поездки подруги уснули. Чем и воспользовался водитель.

В Москве водитель такси изнасиловал уснувшую у него в авто пассажирку

Сотрудники правоохранительных органов Москвы возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего водителя такси.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел утром 1 декабря. Две девушки возвращались домой из ночного клуба в центре столицы. Во время поездки подруги уснули.

Злоумышленник остановил машину во дворе и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из клиенток.

Девушка оказала сопротивление, а затем смогла выбраться из авто и вызвала сотрудников полиции.

На допросе подозреваемый признался в содеянном. Уголовное дело возбуждено по статье «Изнасилование».

Источник: ren.tv