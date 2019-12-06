Ключевым фактором для реанимации британки стало быстрое охлаждение мозга, в результате чего потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца. Это уникальный случай.

Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем

Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердцe которoй остановилoсь на 6,5 часов из-зa пeреохлаждeния.

Как сообщает газета La Vanguardia, инцидент с Oдри Мэш и ee мужем произошeл в каталонских Пиренeях еще 3 ноября, oднакo врачи из клиники Vall d’Hebron в Барселонe рассказали о нем только 5 декабря.

Пара совершала прогулку в горах, когда с наступлением непогоды женщина потеряла сознание. Супруг рассказал, что у нее отсутствовал пульс, дыхание и вообще признаки жизни. В момент прибытия спасателей температура тела Мэш опустилась до 18 градусов по Цельсию.

Для реанимации женщины в клинике была задействована система экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), с помощью которой сердечную деятельность всё же удалось восстановить.

По словам медиков, ключевым фактором для реанимации британки стало быстрое охлаждение мозга, в результате чего потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца.

Отмечается, что случаи реанимации пострадавшего с настолько длительной остановкой сердца носят уникальный характер, в Испании такое произошло впервые.

В апреле прошлого года сообщалось, что 53-летний француз смог выжить после 18-часовой остановки сердца. Мужчину также спасла пониженная температура тела.

Источник: Известия