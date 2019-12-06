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Медведев: при увольнении врачей нужно исходить из интересов пациентов

18:09 06.12.2019 Фото: pixabay.com
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По словам премьер-министра, «амбиции, какие-то обиды» следует отодвинуть в сторону.

Медведев: при увольнении врачей нужно исходить из интересов пациентов
Медведев заявил, что в вопросах увольнения врачей нужно исходить из интересов пациентов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в вопросах увольнения врачей необходимо в первую очередь исходить из интересов пациентов. Такое мнение он высказал в четверг в ходе интервью российским телеканалам.

«Вы упомянули увольнения врачей, я хочу сказать, что сейчас не буду анализировать каждую конкретную ситуацию, их там несколько было. И даже не буду говорить, кто прав, кто виноват. Всегда будет у всех своя правда. Я скажу только одно: здесь главным является пациент, интересы людей, которые лечатся. Все остальное нужно отодвинуть в сторону: амбиции, какие-то обиды и так далее.», — сказал Медведев.

Ранее врачам-трансплантологам Михаилу Каабаку и Надежде Бабенко не продлили трудовой договор в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД). За врачей вступились родители детей, ждущих трансплантации. 26 ноября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова встретилась с докторами, а с 28 ноября врачи были вновь приняты в штат НМИЦ ЗД с повышением. Сам Каабак назвал свое увольнение недоразумением.

Источник: ТАСС

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От редакции

Главврачи думают так же?

Аноним, 06 декабря 2019 18:21
Какие могут быть обиды если один врач лечит весь город за 10 000 рублей в месяц.

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