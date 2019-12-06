Убийцу будут судить за неуважение к суду в Бердске
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Убийцу будут судить за неуважение к суду в Бердске

5:22:4412/6/2019
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Пётр Щербаков угрожал старшему помощнику прокурора.

25 декабря Пётр Щербаков, убивший на первом свидании свою знакомую по Интернету 40-летнюю Наталью Кривоносову, вновь предстанет перед судом.

Напомню, что в июне Бердский суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. На заседании по уголовному процессу Пётр Щербаков запустил в старшего помощника прокурора Анну Белову томом Уголовно-процессуального кодекса, а потом кинул и ручку. Прокурор Бердска Роман Сивак сообщил, что подсудимый оскорбил Анну Николаевну, высказал в её адрес угрозы, действовал цинично и публично. Кроме этого он точно также высказывал угрозы в отношении другого помощника прокурора.

Петру Щербакову предъявлено обвинение по статье 297 часть 2 (неуважение к суду) и статье 296 часть 3 (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования) УК РФ.

Из собственных источников «Свидетелю» известно, что Пётр Щербаков делает всё возможное, оттягивая отправление в колонию, где должен отбывать наказание. На заседании по делу об убийстве Пётр Щербаков хамил потерпевшим.

Источник: svidetel24.info

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