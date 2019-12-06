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6 миллиардов рублей выделяют многодетным семьям на погашение ипотеки

18:16 06.12.2019 Фото: pxhere.com
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В конце сентября правительство стало помогать многодетным семьям, частично погашая их ипотечные кредиты. Однократная выплата в размере 450 тысяч рублей полагается заемщикам при рождении у них третьего и последующих детей, а также при их усыновлении, в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

6 миллиардов рублей выделяют многодетным семьям на погашение ипотеки
Кабинет министров выделяет дополнительные средства для частичного погашения ипотеки

Кабинет министров выделяет дополнительные 6 миллиардов рублей на частичное погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми.

В конце сентября правительство стало помогать многодетным семьям, частично погашая их ипотечные кредиты. Однократная выплата в размере 450 тысяч рублей полагается заемщикам при рождении у них третьего и последующих детей, а также при их усыновлении, в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Программа оказалась более востребованной, чем рассчитывали в кабинете министров. В первые полтора месяца одобрение получили свыше 3 тысяч заявок, что уже превысило первоначальные объемы заложенных средств.

— К миллиарду рублей, которые мы предусмотрели на эти цели, нужно выделить еще дополнительно деньги — 6 миллиардов рублей, — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. — Это позволит сократить долг не менее чем 12 тысячам семей.

Источник: РГ

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От редакции

Ипотека - это выход или кабала на долгие годы?

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