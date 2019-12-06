Один день из жизни Бердска: дождь в декабре

Шестой день декабря начался необычно. Дождиком.
Шестой день декабря начался необычно. Дождиком.
С шести утра он поливал улицы города и уже к обеду, на смену снежной зиме в Бердск пришло хмурое межсезонье, навевая сонливость и осеннюю хандру.
Грязные лужи, серое небо, унылые фасады магазинных витрин… Весь день погода так и шепчет: «Пора домой. Самое время укутаться в теплый плед и под убаюкивающее мурлыканье кота погрузиться в увлекательное чтение, уносящее вдаль от окружающей реальности».
Журналисты «Свидетеля» поступили с точностью наоборот. Мы пошли гулять! И кто бы мог подумать, что мелкие штрихи из жизни людей могут зарядить ТАКИМ позитивом и отличным настроением.
— Каждый день мы катаемся на плюшке, а на горке через день, потому что она грязная и кривая, — говорит Максим. – Не знаем, кто ее сделал, она сама внезапно появилась, но горка эта очень опасная, с нее запросто можно грохнуться вниз. А на плюшке благодать! И совсем безопасно.
На улице дождь, а бердчане вовсю готовятся к Новому году! Навстречу нам попались Денис с дочерью Дашей, сегодня они купили елку, которую, как сообщила девочка, совсем скоро будут наряжать всей семьей. И даже игрушки собственными руками они для украшения лесной красавицы смастерили.
— Сегодня с дочей обошли места, где в прошлом году в это же время шла бойкая торговля елками, но они пустуют. Пришлось покупать искусственную, — говорит мужчина. – Она тоже очень красивая, пушистая, а главное, Даше понравилась.
Одни бердчане думают о празднике, другие работают, как сотрудники ЦМУ Владимир и Александр, которые целый день убирают с улиц снег и посыпают песко-соляной семью тротуарные дорожки.
— Если снег не вывозить, мороз ударит, город в каток превратится. Вот и стараемся как можно больше снега за его пределы вывезти, — говорят мужчины. – Сегодня работать тяжелее, чем обычно, но мы ко всему привычные. Прорвемся.
И в дождь, и в снег несут вахту в Парке Победы ребята Поста №1 Мемориала Славы Бердска.
А баба вам от «Свидетеля»! Всем коллективом мы создали вот такое милое творение. Хороших выходных, любимый город!
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